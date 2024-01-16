Прогноз війни в Україні на найближчі 2 роки – доповідь Всесвітнього економічного форуму

Всесвітній економічний форум оприлюднив доповідь, у якій зробив прогноз війни в Україні на найближчі два роки, передає НСН.

У найближчі два роки війна в Україні може мати декілька етапів розвитку. На це може впливати як фінансова, так і політична стабільність світу, – сказано у доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Як зазначається у звіті, станом на сьогодні у світі є три області, які знаходяться на геополітичному роздоріжжі:

війна в Україні,

напруженість навколо Тайваню

та війна між Ізраїлем та Сектором Газа.

І ескалація у будь-якій з цих точок може глобально вплинути на весь світ.

“Протягом наступних двох років війна в Україні може як посилюватись, так і повторно бути заморожена. Попри санкції, Росія продовжує отримувати вигоду від енергетичних прибутків і товарів експорту – і вона може ще більше зрости, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться”, – сказано у звіті

Зокрема, на хід війни в Україні можуть вплинути такі чинники:

зменшення підтримки у США та Європі – це ускладнить зусилля України у підтримці єдності із Заходом;

РФ продовжить отримувати вигоду з енергоресурсів та експорту товарів, попри санкції;

у разі ескалації буде використано звичайну зброю, а не ядерну, однак війна може поширитися на інші країни;

війна може перетворитися на періодичний конфлікт, який триватиме роки чи десятиліття.

“Постконфліктні сценарії і для України, і для Росії важко передбачити, війна може “перезаморозитися”, який може тривати роками або навіть десятиліттями”, – говориться у звіті

Прогноз війни в Україні на найближчі 2 роки тезово

Війна в Україні в найближчі два роки змінятиметься то загостренням, то заморожуванням:

Конфлікт може посилитися за допомогою звичайних, а не ядерних засобів.

Конфлікт може поширитись і на сусідні країни.

Війна може «заморозитись» у затяжний конфлікт, на десятки років.

Росія навіть під санкціями продовжить отримувати прибуток від експорту енергоносіїв та сировини. Її прибуток може зрости, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться.

Підтримка України може впасти: в ЄС це може статися через поширення проросійських чи нейтральних настроїв, у США через внутрішній тиск, інші міжнародні пріоритети або зміну уряду.

Завоювання підтримки країн «глобального світу» може ускладнитися через новий близькосхідний конфлікт.

До речі, раніше ми публікували: Сценарії війни в Україні в 2024-2025 роках: виснаження, заморожування, Перемога і Джокери

А також: Чи припинить Захід допомагати Україні і чи стане Трамп президентом – прогнози на 2024 рік від Financial Times