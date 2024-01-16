Прогноз війни в Україні на найближчі 2 роки – доповідь Всесвітнього економічного форуму

Всесвітній економічний форум оприлюднив доповідь, у якій зробив прогноз війни в Україні на найближчі два роки, передає НСН.
У найближчі два роки війна в Україні може мати декілька етапів розвитку. На це може впливати як фінансова, так і політична стабільність світу, – сказано у доповіді Всесвітнього економічного форуму.
Як зазначається у звіті, станом на сьогодні у світі є три області, які знаходяться на геополітичному роздоріжжі:
- війна в Україні,
- напруженість навколо Тайваню
- та війна між Ізраїлем та Сектором Газа.
І ескалація у будь-якій з цих точок може глобально вплинути на весь світ.
“Протягом наступних двох років війна в Україні може як посилюватись, так і повторно бути заморожена. Попри санкції, Росія продовжує отримувати вигоду від енергетичних прибутків і товарів експорту – і вона може ще більше зрости, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться”, – сказано у звіті
Зокрема, на хід війни в Україні можуть вплинути такі чинники:
- зменшення підтримки у США та Європі – це ускладнить зусилля України у підтримці єдності із Заходом;
- РФ продовжить отримувати вигоду з енергоресурсів та експорту товарів, попри санкції;
- у разі ескалації буде використано звичайну зброю, а не ядерну, однак війна може поширитися на інші країни;
- війна може перетворитися на періодичний конфлікт, який триватиме роки чи десятиліття.
“Постконфліктні сценарії і для України, і для Росії важко передбачити, війна може “перезаморозитися”, який може тривати роками або навіть десятиліттями”, – говориться у звіті
Прогноз війни в Україні на найближчі 2 роки тезово
- Війна в Україні в найближчі два роки змінятиметься то загостренням, то заморожуванням:
- Конфлікт може посилитися за допомогою звичайних, а не ядерних засобів.
- Конфлікт може поширитись і на сусідні країни.
- Війна може «заморозитись» у затяжний конфлікт, на десятки років.
- Росія навіть під санкціями продовжить отримувати прибуток від експорту енергоносіїв та сировини. Її прибуток може зрости, якщо конфлікт на Близькому Сході розшириться.
- Підтримка України може впасти: в ЄС це може статися через поширення проросійських чи нейтральних настроїв, у США через внутрішній тиск, інші міжнародні пріоритети або зміну уряду.
- Завоювання підтримки країн «глобального світу» може ускладнитися через новий близькосхідний конфлікт.
До речі, раніше ми публікували: Сценарії війни в Україні в 2024-2025 роках: виснаження, заморожування, Перемога і Джокери
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