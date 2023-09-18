Росіяни вкрали український серіал “Спіймати Кайдаша” – фото вражають

На російських піратських сайтах з’явились викрадені епізоди популярного українського серіалу “Спіймати Кайдаша”. Про це на своїй сторінці в Instagram написав актор Григорій Бакланов, який зіграв у серіалі роль Лавріна. Повідомляє Уніан, передає НСН.

Росіяни вкрали український серіал “Спіймати Кайдаша”

Бакланов опублікував відфотошоплені постери, який росіяни розмістили на своєму сайті. Бакланов зазначив, що вони взяли зовсім інші фотографії і “вставили” на неї обличчя українських акторів.

Більше того, росіяни переклали серіал російською мовою. Крім того, у своїх коментарях жителі окупованих країн скаржаться на відсутність російських діалогів. Вони, напевно, забувають, що це український продукт.

“Знали, що усські переозвучили Кайдашів і дивляться на піратських платформах?”, – поцікавився Бакланов.

На даний інцидент відреагувала й інша актриса, яка знялася в серіалі “Спіймати Кайдаша”, Антоніна Хижняк. Вона помітно розлютилася на росіян у себе в інста-сторіз.

Про серіал “Спіймати Кайдаша”

“Спіймати Кайдаша” – український 12-серійний телесеріал 2020 року. За основу сюжету телесеріалу взята повість Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”.

Основні сюжетні лінії серіалу пов’язані з “вічною” проблемою протистояння двох поколінь однієї сім’ї: батьків і дітей. У сюжеті є різні драматичні конфронтації між усіма членами сім’ї; апогей конфлікту – 2014 рік, коли в родині виникають розбіжності по відношенню до Майдану. Один із синів Кайдашів – Лаврін, який у складні для України часи демонструє патріотичні погляди та долучається до боротьби за незалежність, йде добровольцем на війну захищати Україну проти російської агресії.

У той же час інший син – Карпо прийняв москвофільські позиції, став прихильником Росії, звинувачуючи “майданутих” в Революції гідності і в окупації Криму і Донбасу Росією. 12-а серія закінчується відкритим фіналом.

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