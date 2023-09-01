У Лос-Анджелесі з’явився перший ресторан української кухні. Його відкрила родина підприємців, які виїхали з Маріуполя до США після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомляється в сюжеті Голосу Америки , передає НСН .

У Лос-Анджелесі маріупольська родина відкрила перший ресторан української кухні

Як відомо, заклад отримав назву “Mom, Please” (“Мамо, будь ласка”).

“Ми спочатку почали виготовляти заморожені продукти й вони всім дуже сподобалися і ми виявили, що є такий запит, що люди хочуть приходити саме в український заклад. Для нас це дуже відповідально – відкрити перший у Лос-Анджелесі саме український заклад”, – розповідає співвласниця закладу Інна Кочеткова, яка родом з Маріуполя.

В меню ресторану є сирники, млинці, вареники, піца та різні види кави. Всі рецепти записані в нотатках свекрухи Інни, Олени Кочеткової. Саме на честь неї названо ресторан. Разом із родиною сина жінка також виїхала до США.

“Це рецепти нашої родини, ми це робили з народження. Це настільки для мене природно, що я не розуміла – як це не знати цих рецептів”, – розповідає Олена Кочеткова, яка є шеф-кухаркою ресторану.

Олена та її чоловік разом працювали кухарями в Маріуполі до березня 2022 року. Прямо на кухні її чоловіка вбило снарядом. Вона каже, що робота – єдине, що допомогло їй впоратись з горем.

Як зазначається в сюжеті, сирники є улюбленою стравою гостей. У ресторані також подають українську випічку. Ресторан вже став місцем зустрічі українців в Лос-Анджелесі, також серед відвідувачів є американці.

“Основною метою було надати нашим українцям, які тільки приїхали, робочі місця. Тому що ми знаємо, що тут дуже складно без знання мови й дуже складно морально, коли немає спільноти, яка в тебе була в Україні”, – наголосила Інна Кочеткова.



Раніше ми писали: Пережити спеку: як охолодити тіло, що їсти і як заснути