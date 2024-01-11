Дружина пєскова використала для свого шоу пісню Христини Соловій. Українська співачка хоче судитися.

Російська фігуристка та дружина речника президента рф Тетяна Навка використала у своєму шоу пісню української співачки Христини Соловій, переспівану російською.

Як передає НСН, про це повідомила сама Христина Соловій у Фейсбук.

Тетяна Навка представила своє льодове шоу за мотивами повісті Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки». Це шоу організували В московському Палаці спорту «Мегаспорт», виступи заплановані з 22 грудня до 7 січня.

Уривки виступів з’явилися в соцмережах, звідки стало відомо, що Навка використала популярну пісню української співачки Христини Соловій «Тримай», переспівану російською мовою.

Українська виконавиця зазначила, що отримала чимало повідомлень із відео шоу Навки.

«Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні “Тримай”. Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко», пише Соловій.

Вона закликала українців, зокрема і за кордоном, допомогти їй із пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього шоу.

«Українська пісня — це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє», заявила співачка.

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