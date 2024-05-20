Всі трішечки на стрьомі: Макс Барських пожартував щодо мобілізації

Співак Макс Барських пожартував щодо мобілізації. 17 травня він дав концерт у столичному Палаці cпорту.
Відео з концерту опублікували у Тік-ток «Шо попало», передає сайт «новини України – НСН».
«Скільки хлопців у залі сьогодні. Сміливі-сміливі… Що в вас сьогодні останній день до прийняття цього закону, так? Всі трішечки на стрьомі. Якщо чесно, я теж. Жарт», сказав Макс Барський під час виступу.
Макс Барських пожартував щодо мобілізації: відео
@__shopopalo актуалочка від @Max Barskih на концерті 😅🤙🏻 #мобілізація #мобілізаціяукраїна #максбарських #максбарских #барских #maxbarskih #barskih #концерт #concert #україна #українарекомендації #українськийтікток #українськамузика #українськийконтент ♬ оригінальний звук – ШО ПОПАЛО 🤷🏻♀️
Не всім користувачам соцмережі сподобався жарт артиста. Вони пишуть:
- Після цих слів він для мене помер
- Ого, який сміливий хлопець на сцені
- Обережно, у коментарях душно
- Дивись щоб не спитали, можуть перепитати чи ти сміливий
- Ну звичайно шо він не на стрьомі. Собі то непридатність вже давно купив
Відомо, що у квітні 2022 року Макс Барськи вступив до ЗСУ. Був на навчаннях. Пройшов вишкіл і зрозумів, що його зброя – музика.
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