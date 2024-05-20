Всі трішечки на стрьомі: Макс Барських пожартував щодо мобілізації

Відео з концерту опублікували у Тік-ток «Шо попало», передає сайт «новини України – НСН».

«Скільки хлопців у залі сьогодні. Сміливі-сміливі… Що в вас сьогодні останній день до прийняття цього закону, так? Всі трішечки на стрьомі. Якщо чесно, я теж. Жарт», сказав Макс Барський під час виступу.

Макс Барських пожартував щодо мобілізації: відео

Не всім користувачам соцмережі сподобався жарт артиста. Вони пишуть:

Після цих слів він для мене помер

Ого, який сміливий хлопець на сцені

Обережно, у коментарях душно

Дивись щоб не спитали, можуть перепитати чи ти сміливий

Ну звичайно шо він не на стрьомі. Собі то непридатність вже давно купив

Відомо, що у квітні 2022 року Макс Барськи вступив до ЗСУ. Був на навчаннях. Пройшов вишкіл і зрозумів, що його зброя – музика.

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