Оригінальний рецепт: тушкована капуста з чорносливом

Тушкована капуста з чорносливом – це корисна, проста в приготуванні, доступна і досить оригінальна страва. При цьому – дуже смачна і поживна. Сподобається тим, хто дотримується посту або не вживає м’яса взагалі. Водночас, капуста за цим рецептом виходить не менш смачна, ніж зі свининою чи курятиною. Перевірено НСН!

Користь капусти і чорносливу

Інгредієнти, з яких складається дана страва – просто Клондайк корисних речовин. Адже серед них овочі (капуста, цибуля, морква) і чорнослив.

Чим корисна білокачанна капуста

Білокачанна капуста – це надзвичайно корисний овоч, який обов’язково варто включити до свого раціону.

Вона містить чимало вітамінів, серед яких – С, Р, К, Е, вітаміни групи В та унікальний вітамін U. Причому, їхній рівень майже не знижується навіть при тривалому зберіганні й заквасці.

А ще овоч багатий на мікроелементи, такі як сірка, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, цинк, мідь тощо.

Крім того, капуста – доступна по ціні, що робить її королевою нашого столу, особливо взимку.

Чим корисний чорнослив

Має послаблювальну дію та корисний для ШКТ. Поліпшує роботу серця та судин завдяки вмісту поліфенолів та калію.

Має сечогінні властивості та допомагає при набряках, покращує роботу нирок завдяки натрію та калію.

Поліпшує зір завдяки бета-каротину.

Чорнослив варто вживати тим, хто багато часу проводить перед монітором комп’ютерів.

Багатий на антиоксиданти.

Зміцнює імунітет, знижує ризик інфекційних захворювань та ГРВІ.

Допомагає при стресах, тривожності та підвищеній дратівливості завдяки вітамінам групи B.

Містить залізо.

Також чорнослив варто вживати при захворюваннях ротової порожнини, для нормалізації кров’яного тиску та підвищення працездатності — в невеликих кількостях, від трьох до 15 штук на день.

Тушкована капуста з чорносливом: рецепт

Інгредієнти

Капуста білокачанна – 700 г

Морква сира – 120 г

Цибуля ріпчаста -100 г

Олія соняшникова 3 столові ложки

Чорнослив – 70 г

Томатна паста – 60 г

Цукор – 1 столова ложка

Бульйон курячий в кубиках – 2 шт

Вода питна – 200 мл

Кріп

Як готувати тушковану капусту з чорносливом

Капусту нашинкувати, цибулю порізати напівкільцями, моркву потерти, чорнослив добре промити, підсушити і теж порізати соломкою.

В каструлі з товстим дном спасерувати цибулю. Потім додати до неї моркву.

Помістити в каструлю капусту. Додати 200 мл кип’ятку і подрібнені кубики бульйону, гарно перемішати. Тушкувати на маленькому вогні 15 хвилин.

Додати до капусти томатну пасту, цукор і чорнослив. Знову добре все перемішати. Тушкувати ще хвилин 15-20 – до готовності.

Наприкінці додати зелень, і можна знімати з вогню.

Смачного!

Дивіться також Секрети приготування квашеної капусти – 7 рецептів

Наш Телеграм