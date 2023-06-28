Смачні та корисні обіди, які можна взяти з собою на роботу – 5 рецептів

Обід – це основний прийом їжі, який дозволяє набратися енергії до кінця дня. Тому він повинен бути поживним і легким. Як приготувати смачні та корисні обіди

Рецепти смачних та легких у приготуванні обідів публікує РБК-Україні, передає НСН.

Як приготувати корисні обіди

Сендвіч із сиром та авокадо

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

2 шматочки цільнозернового хліба

кисломолочний сир – 2 ч. л.

половинка авокадо

сіль

в’ялені томати

листя шпинату

Спосіб приготування

Необхідно змастити обидва шматочки хліба сиром. Далі трохи посоліть, очистіть авокадо від шкірки та розріжте ножем навпіл до кісточки. Вставте у кісточку лезо ножа і поверніть, видаляючи її.

Якщо авокадо дуже стигле – можна розім’яти його виделкою прямо у шкірці, а потім намазати на хліб. Якщо м’якоть ще щільна – відокремте шкірку, поріжте фрукт на невеликі частинки і покладіть їх на сендвіч. Додайте в’ялені томати та листочки шпинату.

Млинці із зеленою цибулею

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 3/4 склянки

Рисове борошно – 1/4 склянки

Холодна вода – 3/4 склянки

Цибуля зелена – 5 шт.

Сіль – до свого смаку

Перець чорний мелений – за смаком

Олія соняшникова

Легкий спосіб приготування

Добре помийте цибулю та наріжте зелену частину на шматки. Білу частину цибулі використовуйте в подрібненому вигляді для подачі.

У глибокій мисці змішайте все борошно та холодну воду. Додавайте воду поступово та розмішуйте, поки суміш не набуде бажаної консистенції.

Після цього додайте у тісто зелену цибулю, трошки присоліть та приперчіть на свій смак.

У велику сковороду для млинців додайте олію та половину тіста. Готуйте з одного боку до золотистої скоринки. Переверніть і обсмажте іншу сторону.

Готовий млинець перекладіть на тарілку. У сковороду влийте тісто, що залишилося.

Котлети з рибних консервів

Основні інгредієнти:

Консерви рибні – 180 г.

Яйця курячі – 5 шт.

Картопля – 3 шт.

Цибуля – 3 шт.

Манна крупа – 120 г.

Олія соняшникова – 150 г.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений

Рибні консерви розімніть виделкою. Цибулю і картоплю очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці. Додайте яйця, манну крупу, сіль, перець і добре перемішайте. Дайте трохи настоятися (5-7 хвилин).

Далі розігрійте сковорідку з олією і викладіть ложкою масу, як на оладки, і смажте з обох боків до рум’яної скоринки.

Гарячі бутерброди з омлетом, сиром і шинкою

Інгредієнти:

Французький багет

Яйця курячі – 2 шт.

Молоко – 20 мл.

Масло вершкове – 60 г.

Сир твердий – 40 г.

Шинка – 160 г.

Сіль – за смаком.

Перець чорний мелений

Легкий спосіб приготування

Яйця збийте з сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет схопився і вимкніть вогонь.

Сир і шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на обробну дошку і наріжте неширокими смужками.

Багет розріжте вздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його і виберіть частину м’якуша. Змастіть всередині вершковим маслом.

На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, а на нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин при температурі 180°C.

Спагеті з фрикадельками

Підготуйте такі інгредієнти:

Цибуля – 1 шт.

Яловичий фарш – 500 г.

Помідори – 2 шт.

Томатна паста – 2 ч. л.

Спагеті – 400 г.

Куряче яйце – 1 шт.

Пшеничне борошно – 2 ст. л.

Спагеті необхідно покласти в киплячу воду і відварити до готовності. Для фрикадельок порізати дрібно цибулю і змішати з фаршем і яйцем. Додати сіль і перець, сформуйте фрикадельки і обваляйте в борошні.

На сковорідку необхідно налити олію та злегка обсмажити фрикадельки. Нарізати кубиками помідори і тушкувати з фрикадельками. Томатну пасту злегка розбавити водою і додати до фрикадельок. У соус додати трави і спеції до свого смаку. У відварені спагеті додайте фрикадельки в соусі.

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