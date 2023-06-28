Смачні та корисні обіди, які можна взяти з собою на роботу – 5 рецептів

Обід – це основний прийом їжі, який дозволяє набратися енергії до кінця дня. Тому він повинен бути поживним і легким. Як приготувати смачні та корисні обіди
Рецепти смачних та легких у приготуванні обідів публікує РБК-Україні, передає НСН.
Як приготувати корисні обіди
Сендвіч із сиром та авокадо
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- 2 шматочки цільнозернового хліба
- кисломолочний сир – 2 ч. л.
- половинка авокадо
- сіль
- в’ялені томати
- листя шпинату
Спосіб приготування
Необхідно змастити обидва шматочки хліба сиром. Далі трохи посоліть, очистіть авокадо від шкірки та розріжте ножем навпіл до кісточки. Вставте у кісточку лезо ножа і поверніть, видаляючи її.
Якщо авокадо дуже стигле – можна розім’яти його виделкою прямо у шкірці, а потім намазати на хліб. Якщо м’якоть ще щільна – відокремте шкірку, поріжте фрукт на невеликі частинки і покладіть їх на сендвіч. Додайте в’ялені томати та листочки шпинату.
Млинці із зеленою цибулею
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне – 3/4 склянки
- Рисове борошно – 1/4 склянки
- Холодна вода – 3/4 склянки
- Цибуля зелена – 5 шт.
- Сіль – до свого смаку
- Перець чорний мелений – за смаком
- Олія соняшникова
Легкий спосіб приготування
Добре помийте цибулю та наріжте зелену частину на шматки. Білу частину цибулі використовуйте в подрібненому вигляді для подачі.
У глибокій мисці змішайте все борошно та холодну воду. Додавайте воду поступово та розмішуйте, поки суміш не набуде бажаної консистенції.
Після цього додайте у тісто зелену цибулю, трошки присоліть та приперчіть на свій смак.
У велику сковороду для млинців додайте олію та половину тіста. Готуйте з одного боку до золотистої скоринки. Переверніть і обсмажте іншу сторону.
Готовий млинець перекладіть на тарілку. У сковороду влийте тісто, що залишилося.
Котлети з рибних консервів
Основні інгредієнти:
- Консерви рибні – 180 г.
- Яйця курячі – 5 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Цибуля – 3 шт.
- Манна крупа – 120 г.
- Олія соняшникова – 150 г.
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений
Рибні консерви розімніть виделкою. Цибулю і картоплю очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці. Додайте яйця, манну крупу, сіль, перець і добре перемішайте. Дайте трохи настоятися (5-7 хвилин).
Далі розігрійте сковорідку з олією і викладіть ложкою масу, як на оладки, і смажте з обох боків до рум’яної скоринки.
Гарячі бутерброди з омлетом, сиром і шинкою
Інгредієнти:
- Французький багет
- Яйця курячі – 2 шт.
- Молоко – 20 мл.
- Масло вершкове – 60 г.
- Сир твердий – 40 г.
- Шинка – 160 г.
- Сіль – за смаком.
- Перець чорний мелений
Легкий спосіб приготування
Яйця збийте з сіллю, перцем і молоком до однорідної маси. Нагрійте сковороду, змастіть маслом і вилийте в неї яєчну суміш. Смажте з одного боку, щоб омлет схопився і вимкніть вогонь.
Сир і шинку наріжте соломкою. Омлет перекладіть на обробну дошку і наріжте неширокими смужками.
Багет розріжте вздовж навпіл, але не до кінця. Розкрийте його і виберіть частину м’якуша. Змастіть всередині вершковим маслом.
На нижню частину багета викладіть шматочки сиру, зверху покладіть омлет, а на нього шинку. Накрийте другою половиною багета і загорніть його у фольгу. Запікайте 10 хвилин при температурі 180°C.
Спагеті з фрикадельками
Підготуйте такі інгредієнти:
- Цибуля – 1 шт.
- Яловичий фарш – 500 г.
- Помідори – 2 шт.
- Томатна паста – 2 ч. л.
- Спагеті – 400 г.
- Куряче яйце – 1 шт.
- Пшеничне борошно – 2 ст. л.
Спагеті необхідно покласти в киплячу воду і відварити до готовності. Для фрикадельок порізати дрібно цибулю і змішати з фаршем і яйцем. Додати сіль і перець, сформуйте фрикадельки і обваляйте в борошні.
На сковорідку необхідно налити олію та злегка обсмажити фрикадельки. Нарізати кубиками помідори і тушкувати з фрикадельками. Томатну пасту злегка розбавити водою і додати до фрикадельок. У соус додати трави і спеції до свого смаку. У відварені спагеті додайте фрикадельки в соусі.
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