Які бутерброди шкідливо їсти і чим їх замінити

Які бутерброди шкідливо їсти, особливо щодня. Звичний для нас з дитинства бутерброд з ковбасою – не найкращий вибір. І проблема не лише в ковбасі.

Готувати цей кулінарний шедевр так просто, а брати з собою на навчання або роботу так зручно, що ніхто і не замислюється, чим шкідливий бутерброд з сиром або ковбасою.

Ба більше, багатьом може здатися, що ковбаси і сир містять білок і кальцій, а значить чудово підходять для сніданку чи швидкого перекусу.

Але насправді користі від такої їжі зовсім небагато, а ось ризиків – море. В чому проблема, пояснює НСН.

Чому не можна поєднувати ковбасу з сиром

Відповідь може бути не зовсім очевидною, але причин, чому шкідливо їсти бутерброди (особливо – щодня) одразу кілька.

Оброблене м’ясо, таке як ковбаси, зазвичай містить багато натрію – солі. При надмірному вживанні натрію від підвищеного артеріального тиску та інших серцево-судинних проблем нікуди не подітися.

Крім того, ковбаса та сир містять велику кількість насичених жирів. Вживання їх у надлишку може збільшити ризик серцевих захворювань та інших проблем зі здоров’ям.

Регулярне та надмірне споживання обробленого м’яса підвищує ризик раку прямої кишки та підшлункової залози.

А якщо додати в бутерброд ковбасу, підсмажену на сковороді або у фритюрі, ситуація стане ще гіршою, адже вміст жирів і трансжирів, які шкідливі для здоров’я, тільки зросте. Тож відповідь на запитання про те, чи шкідливі гарячі бутерброди з сиром і ковбасою, також позитивна.

Тому варто відмовитись від ковбасних виробів, або обмежити їхнє споживання до 50 грамів на день.

Чому краще не їсти бутерброди з білим хлібом і маслом

100 грамів білого хліба, який часто використовують для бутербродів, містить п’яту частину денної норми солі. А іноді й більше.

Як ми вже писали, надлишок солі призводить до серцево-судинних хвороб. Це переважно пов’язано з високим артеріальним тиском або серцевою недостатністю. Через свій високий глікемічний індекс батон різко підвищує рівень цукру в крові. Досить швидко, під дією інсуліну, рівень цукру падає і ви знову відчуваєте голод.

Справжнє вершкове масло – корисний продукт. На відміну від спреду чи маргарину. У ньому є вітаміни A,D,К та коротколанцюгові жирні кислоти. Вони швидко включаються в метаболізм, а не відкладаються на боках.

Але в усьому важлива помірність: в 100 грамах масла (при 81% жирності) – 50 грамів насичених жирів. Це подвійна денна норма.

Чим замінити шкідливі бутерброди

Канапка – це смачно і зручно. Тож спробуйте більш здорові варіанти.

Обирайте висівковий хліб. У ньому більше вітамінів, є клітковина, і менший глікемічний індекс. Або житній хліб – в ньому багато магнію, заліза, кальцію та вітамінів групи В.

Ковбасу можна замінити запеченим м’ясом, печінковим паштетом, форшмаком або хумусом. Це якісні та безпечні джерела білка, залізу та цинку.

Додавайте овочі, яблука, зелень, коренеплоди та гриби до паштету. Так вони міститимуть більше вітамінів, клітковини і менше жиру.

Іншими “намазками” можуть бути кисломолочний сир та зелень, фета та солодкий перець, паштети із баклажанів та грибів, гарбуза та сала.

Чорний хліб, гірчиця та скибочка сала – здоровіші та дешевші за будь-яку ковбасу.

Також ковбасу і сир можна замінити нарізаним скибочками авокадо і омлетом або яйцями-пашот. Авокадо містить корисні жири, а яйця є хорошим джерелом білка та необхідних поживних речовин.

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