Рецепт окрошки: 5 варіантів приготування освіжаючої страви

Окрошка – це страва, яка чудово освіжає в спеку. Майже кожна господиня має свій улюблений рецепт окрошки.
Зазвичай окрошка готується на основі квасу, кефіру, бульйону, сироватки або ж просто мінеральної води. У страву додають свіжі овочі, зелень, картоплю, яйця, варене м’ясо чи ковбасу.
НСН пропонує 5 варіантів приготування холодного супу.
Окрошка з куркою на квасі
- Квас хлібний – 1 л.
- Сметана – 2-3 ст. л.
- Куряче філе – 200 г.
- Свіжий огірок – 1 шт.
- Редис – 5-6 шт.
- Кріп, петрушка зелена цибуля – пучок
- Сіль за смаком.
Куряче філе і яйця відварити і остудити, курку і яєчні білки нарізати кубиком. Нарізати великим кубиком огірки і дрібним редиску. Дрібно порубати ножем зелень. Жовтки розтерти з зеленню і сіллю. Змішати всі інгредієнти, додати квас і поставити в холодильник на 2 години. Сметану додати перед самою подачею.
Окрошка на кефірі
- Кефір – 1 л.
- Вода – 2 л.
- Картопля – 4 шт.
- Ковбаса варена – 500 г.
- Яйця – 4 шт.
- Редис – 150 г.
- Огірки – 2 шт.
- Петрушка і кріп – пучок.
- Гірчиця – 1-2 ст. ложки
- Сіль, оцет – за смаком.
Яйця і картоплю відварити до готовності і остудити. Картоплю, яйця, ковбасу, редиску і огірки нарізати кубиками. Порубати ножем зелень. Ретельно і акуратно змішати всі інгредієнти. Залити окрошку водою і кефіром, за бажанням додати гірчицю і оцет. Посолити. Залишити окрошку в холодильнику на 2 години перед подачею.
Окрошка на сироватці
- Варена ковбаса – 250 г
- яйця – 5 шт.
- картопля – 5 шт.
- редис – 200 г
- сироватка – 2 л
- огірки – 2 шт.
- сметана на смак
- кефір – 0,5 л
- мінеральна вода з газом – 300 мл
- зелень за смаком
Картоплю відварюємо у мундирі, яйця варимо круто. Остуджуємо і нарізаємо кубиками. Також нарізаємо кубиками ковбасу та огірок, а редис – брусочками. Шаткуємо зелень (цибуля, петрушка, кріп).
Нарізані інгредієнти складаємо в каструлю і заправляємо сметаною, додаємо сироватку, кефір та мінеральну воду з газом. Солимо, перчимо й заправляємо зеленню. Перемішуємо і ставимо на деякий час у холодильник.
Залежно від смаку і кислоти можна додати в окрошку лимонну кислоту на кінчику ножа та гірчицю.
Окрошка на мінералці з яловичиною
- Яловичина – 700 г.
- Картопля – 3-4 шт.
- Яйця – 3-4 шт.
- Огірок – 4 шт.
- Редис – 500 г.
- Кефір – 1 л.
- Мінеральна вода-1 л
- Зелень, зелена цибуля за смаком.
Відварити до готовності картоплю і яйця, очистити. Яловичину відварити на маленькому вогні, знімаючи піну. Нарізати кубиком яйця, картоплю, яловичину, огірки, редис. Подрібнити зелень. Все перемішати, заправити сіллю і перцем. Залити кефіром і мінералкою, і поставити в холодильник.
Окрошка з кальмаром на хлібному квасі
- 1,5 л хлібного квасу
- 400 г кальмарів
- 400 г картоплі
- 200 г огірків
- 100 г зеленої цибулі
- 100 г сметани
- 2 яйця
- 1,5 ч. л. цукру
- 1 ч. л. гірчиці
- кріп
- сіль
Спочатку потрібно підготувати кальмарів, відварити в солоному окропі 3-5 хвилин, дати охолонути, нарізати на кубики. Зварити картоплю та яйця, остудити, картоплю та білки нарізати на невеликі кубики, жовтки розтерти з цукром, сметаною, гірчицею, додати сіль.
Почистити огірки, нарізати на невеликі кубики, пір’я зеленої цибулі порізати і розтерти із сіллю до виділення соку. Розмішати в каструлі холодний хлібний квас із сумішшю сметани, всипати всі інгредієнти, посолити та перемішати.
Поставити у холодильник. Перед подачею розлити в тарілки, покласти в кожну по ложці сметани, зверху присипати зеленню кропу.
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