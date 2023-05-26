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Рецепт окрошки: 5 варіантів приготування освіжаючої страви

Журналіст
Рецепт окрошки
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Окрошка – це страва, яка чудово освіжає в спеку. Майже кожна господиня має свій улюблений рецепт окрошки.

Зазвичай окрошка готується на основі квасу, кефіру, бульйону, сироватки або ж просто мінеральної води. У страву додають свіжі овочі, зелень, картоплю, яйця, варене м’ясо чи ковбасу.

НСН пропонує 5 варіантів приготування холодного супу.

Окрошка з куркою на квасі

Окрошка з куркою на квасі

  • Квас хлібний – 1 л.
  • Сметана – 2-3 ст. л.
  • Куряче філе – 200 г.
  • Свіжий огірок – 1 шт.
  • Редис – 5-6 шт.
  • Кріп, петрушка зелена цибуля – пучок
  • Сіль за смаком.

Куряче філе і яйця відварити і остудити, курку і яєчні білки нарізати кубиком. Нарізати великим кубиком огірки і дрібним редиску. Дрібно порубати ножем зелень. Жовтки розтерти з зеленню і сіллю. Змішати всі інгредієнти, додати квас і поставити в холодильник на 2 години. Сметану додати перед самою подачею.

Окрошка на кефірі

Окрошка на кефірі

  • Кефір – 1 л.
  • Вода – 2 л.
  • Картопля – 4 шт.
  • Ковбаса варена – 500 г.
  • Яйця – 4 шт.
  • Редис – 150 г.
  • Огірки – 2 шт.
  • Петрушка і кріп – пучок.
  • Гірчиця – 1-2 ст. ложки
  • Сіль, оцет – за смаком.

Яйця і картоплю відварити до готовності і остудити. Картоплю, яйця, ковбасу, редиску і огірки нарізати кубиками. Порубати ножем зелень. Ретельно і акуратно змішати всі інгредієнти. Залити окрошку водою і кефіром, за бажанням додати гірчицю і оцет. Посолити. Залишити окрошку в холодильнику на 2 години перед подачею.

Окрошка на сироватці

Окрошка на сироватці

  • Варена ковбаса – 250 г
  • яйця – 5 шт.
  • картопля – 5 шт.
  • редис – 200 г
  • сироватка – 2 л
  • огірки – 2 шт.
  • сметана на смак
  • кефір – 0,5 л
  • мінеральна вода з газом – 300 мл
  • зелень за смаком

Картоплю відварюємо у мундирі, яйця варимо круто. Остуджуємо і нарізаємо кубиками. Також нарізаємо кубиками ковбасу та огірок, а редис – брусочками. Шаткуємо зелень (цибуля, петрушка, кріп).

Нарізані інгредієнти складаємо в каструлю і заправляємо сметаною, додаємо сироватку, кефір та мінеральну воду з газом. Солимо, перчимо й заправляємо зеленню. Перемішуємо і ставимо на деякий час у холодильник.

Залежно від смаку і кислоти можна додати в окрошку лимонну кислоту на кінчику ножа та гірчицю.

Окрошка на мінералці з яловичиною

Окрошка на мінералці з яловичиною

  • Яловичина – 700 г.
  • Картопля – 3-4 шт.
  • Яйця – 3-4 шт.
  • Огірок – 4 шт.
  • Редис – 500 г.
  • Кефір – 1 л.
  • Мінеральна вода-1 л
  • Зелень, зелена цибуля за смаком.

Відварити до готовності картоплю і яйця, очистити. Яловичину відварити на маленькому вогні, знімаючи піну. Нарізати кубиком яйця, картоплю, яловичину, огірки, редис. Подрібнити зелень. Все перемішати, заправити сіллю і перцем. Залити кефіром і мінералкою, і поставити в холодильник.

Окрошка з кальмаром на хлібному квасі

окрошка з кальмаром

  • 1,5 л хлібного квасу
  • 400 г кальмарів
  • 400 г картоплі
  • 200 г огірків
  • 100 г зеленої цибулі
  • 100 г сметани
  • 2 яйця
  • 1,5 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. гірчиці
  • кріп
  • сіль

Спочатку потрібно підготувати кальмарів, відварити в солоному окропі 3-5 хвилин, дати охолонути, нарізати на кубики. Зварити картоплю та яйця, остудити, картоплю та білки нарізати на невеликі кубики, жовтки розтерти з цукром, сметаною, гірчицею, додати сіль.

Почистити огірки, нарізати на невеликі кубики, пір’я зеленої цибулі порізати і розтерти із сіллю до виділення соку. Розмішати в каструлі холодний хлібний квас із сумішшю сметани, всипати всі інгредієнти, посолити та перемішати.

Поставити у холодильник. Перед подачею розлити в тарілки, покласти в кожну по ложці сметани, зверху присипати зеленню кропу.

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