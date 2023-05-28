Яку страву не варто їсти в обід і з чим це пов’язано

Існує їжа, яку варто уникати у певний час доби. Яку страву не варто їсти в обід і чому.

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Загалом вважається, що під час обіду можна дозволити собі більший асортимент продуктів, ніж на вечерю або сніданок.

Це пояснюється тим, що в другій половині дня є більше можливостей спалити калорії, отримані з їжею.

Більшість людей також мають обмежений час на обідню перерву, тому їм доводиться обирати швидкі варіанти їжі, які не потребують додаткової підготовки. Тому часто вони обирають бутерброди.

Бутерброд – ідеальний варіант для швидкого перекусу, його можна швидко з’їсти навіть поспіхом.

Для приготування бутербродів люди часто використовують корисні інгредієнти, такі як авокадо, яйце, овочі, риба, сир або м’ясо, як начинку.

Проте виявляється, що ці сендвічі не так багаті на корисні жири і білки, як може здатися на перший погляд. Адже на маленькому шматочку хліба може міститься дуже невелика кількість складників.

З іншого боку, такий обід містить значну кількість вуглеводів, навіть якщо використовується цільнозерновий хліб. І це вже не кажучи про білий хліб, що має тільки порожні калорії.

Бутерброди часто містять навіть більше калорій, ніж деякі десерти. При цьому після сендвіча ви, ймовірно, будете відчувати голод задовго до вечері. Згодом вам знову захочеться перекусити. І не факт, що цей перекус буде корисним.

Звичайно, якщо бутерброд або сендвіч приносить задоволення, час від часу можна побалувати себе такою їжею. Але обов’язково доповніть обід свіжим салатом із зелені та овочів. Тоді страва стане кориснішою і навіть ситнішою.

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