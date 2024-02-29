Що приготувати сьогодні? Салат з куркою і квасолею

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати салат з куркою і квасолею. Це проста і поживна страва з доступних продуктів і великою кількістю білка. Сподобається тим, хто дотримується принципів здорового харчування. При цьому салат дуже смачний. Підійде для сніданку, обіду чи вечері.
Салат з куркою і квасолею: рецепт
Інгредієнти для 1 великої порції
- Філе куряче – 120 г
- Червона квасоля консервована – 40 г
- Салатне листя мікс – 30 г
- петрушка свіжа чи інша зелень15 г
- перець червоний солодкий – 40 г
- Хліб цільнозерновий – 20 г
- Сметана 10% 50 г
- Гірчиця французька в зернах – за смаком
Спосіб приготування
- Філе обсмажити на грилі або сковорідці з антипригарним покриттям без олії. Порізати, дати охолонути.
- Салатне листя і петрушку помити, порізати, дати обсохнути. З квасолі злити воду. Перець порізати.
- Хліб порізати та підсушити на сухій сковорідці.
- Все змішати, заправити сметаною та гірчицею. За бажанням додати ще помідори (квасолю можна замінити кукурудзою або зеленою стручковою квасолею).
Склад поживних речовин
Джерело: Теблиця калорійності
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