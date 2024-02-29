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Що приготувати сьогодні? Салат з куркою і квасолею

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Що приготувати сьогодні? Салат з куркою і квасолею

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати салат з куркою і квасолею. Це проста і поживна страва з доступних продуктів і великою кількістю білка. Сподобається тим, хто дотримується принципів здорового харчування. При цьому салат дуже смачний. Підійде для сніданку, обіду чи вечері.

Салат з куркою і квасолею: рецепт

Інгредієнти для 1 великої порції

  • Філе куряче – 120 г
  • Червона квасоля консервована – 40 г
  • Салатне листя мікс – 30 г
  • петрушка свіжа чи інша зелень15 г
  • перець червоний солодкий – 40 г
  • Хліб цільнозерновий – 20 г
  • Сметана 10% 50 г
  • Гірчиця французька в зернах – за смаком

Спосіб приготування

  • Філе обсмажити на грилі або сковорідці з антипригарним покриттям без олії. Порізати, дати охолонути.
  • Салатне листя і петрушку помити, порізати, дати обсохнути. З квасолі злити воду. Перець порізати.
  • Хліб порізати та підсушити на сухій сковорідці.
  • Все змішати, заправити сметаною та гірчицею. За бажанням додати ще помідори (квасолю можна замінити кукурудзою або зеленою стручковою квасолею).

Склад поживних речовин

Що приготувати сьогодні? Салат з куркою і квасолею

Що приготувати сьогодні? Салат з куркою і квасолею

Джерело: Теблиця калорійності

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