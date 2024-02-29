Що приготувати сьогодні? Салат з куркою і квасолею

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати салат з куркою і квасолею. Це проста і поживна страва з доступних продуктів і великою кількістю білка. Сподобається тим, хто дотримується принципів здорового харчування. При цьому салат дуже смачний. Підійде для сніданку, обіду чи вечері.

Салат з куркою і квасолею: рецепт

Інгредієнти для 1 великої порції

Філе куряче – 120 г

Червона квасоля консервована – 40 г

Салатне листя мікс – 30 г

петрушка свіжа чи інша зелень15 г

перець червоний солодкий – 40 г

Хліб цільнозерновий – 20 г

Сметана 10% 50 г

Гірчиця французька в зернах – за смаком

Спосіб приготування

Філе обсмажити на грилі або сковорідці з антипригарним покриттям без олії. Порізати, дати охолонути.

Салатне листя і петрушку помити, порізати, дати обсохнути. З квасолі злити воду. Перець порізати.

Хліб порізати та підсушити на сухій сковорідці.

Все змішати, заправити сметаною та гірчицею. За бажанням додати ще помідори (квасолю можна замінити кукурудзою або зеленою стручковою квасолею).

Склад поживних речовин

Джерело: Теблиця калорійності

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