Що приготувати сьогодні: Курячі сердечка з овочами

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати курячі сердечки з овочами – простий рецепт із доступних продуктів. Страва містить досить високу кількість білка, тому вона не тільки смачна, а ще й корисна.
Курячі сердечка з овочами – рецепт
Інгредієнти на 2 порції
- Курячі серця сирі – 140 1 г
- Морква сира – 120 1 г
- Печериці (шампіньйони) – 60 1 г
- Цибуля ріпчаста – 40 1 г
- Оливкова олія – 6 мл
- Сіль кухонна харчова – 2 г
- Перець чорний мелений – 1 г
- Сушений часник гранульований – 1 г
- Вода питна – 50 мл
- Петрушка свіжа зелень 5 г
Спосіб приготування
- Цибулю і печериці порізати. Моркву очистити та порізати. Сердечка помити, розрізати на половинки (за потреби обрізати зайвий жир).
- На сковорідці розігріти олію і 3 хвилини обсмажити цибулю на невеликому вогні.
- Додати до цибулі моркву та гриби, обсмажувати ще 2 хвилини.
- Додати сердечка та воду. Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні приблизно 15 хв (до готовності сердечок). За бажанням під час тушкування можна додати томатну пасту, солодкий перець, кабачки. В готову страву додати зелень.
Склад поживних речовин
Джерело: Таблиця калорійності
Читайте також: Що приготувати сьогодні: Піца без тіста – дуже смачний рецепт