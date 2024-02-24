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Що приготувати сьогодні: Курячі сердечка з овочами

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Що приготувати сьогодні: Курячі сердечка з овочами

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати курячі сердечки з овочами – простий рецепт із доступних продуктів. Страва містить досить високу кількість білка, тому вона не тільки смачна, а ще й корисна.

Курячі сердечка з овочами – рецепт

Інгредієнти на 2 порції

  • Курячі серця сирі – 140 1 г
  • Морква сира – 120 1 г
  • Печериці (шампіньйони) – 60 1 г
  • Цибуля ріпчаста – 40 1 г
  • Оливкова олія – 6 мл
  • Сіль кухонна харчова – 2 г
  • Перець чорний мелений – 1 г
  • Сушений часник гранульований – 1 г
  • Вода питна – 50 мл
  • Петрушка свіжа зелень 5 г

Спосіб приготування

Що приготувати сьогодні: Курячі сердечка з овочами

  • Цибулю і печериці порізати. Моркву очистити та порізати. Сердечка помити, розрізати на половинки (за потреби обрізати зайвий жир).
  • На сковорідці розігріти олію і 3 хвилини обсмажити цибулю на невеликому вогні.
  • Додати до цибулі моркву та гриби, обсмажувати ще 2 хвилини.
  • Додати сердечка та воду. Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні приблизно 15 хв (до готовності сердечок). За бажанням під час тушкування можна додати томатну пасту, солодкий перець, кабачки. В готову страву додати зелень.

Склад поживних речовин

Що приготувати сьогодні: Курячі сердечка з овочами

Що приготувати сьогодні: Курячі сердечка з овочами

Джерело: Таблиця калорійності

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