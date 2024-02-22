Що приготувати сьогодні: Піца без тіста – дуже смачний рецепт

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати досить незвичайний, але не складний рецепт Це піца без тіста. Смачно і апетитно! До того ж корисно, бо багато білка, і досить низькокалорійно – усього 97 калорій в 100 грамах готовох страви.

Піца без тіста – рецепт

Інгредієнти на 3 порції

Куряче філе 300 г

Яйце куряче сире – 1 штука

Помідор – 100 г

Печериці (шампіньйони) – 50 г

Сир твердий 30% – 80 г

Сметана 10% – 30 г

Томатна паста італійська 30 г

Цукрова кукурудза консервована 30 г

Болгарський перець – 30 г

Сіль кухонна харчова – 3 г

Італійські або прованські трави – за смаком

Спосіб приготування

Філе подрібнити в блендері, додати яйце, сіль, перець, трави. Якщо взяти готовий фарш замість філе, то основа може вийти рідкою. В такому випадку додати 2-3 ложки пшеничних висівок, розмішати та залишити на 10 хв, щоб вони увібрали зайву вологу.

Отримане “тісто” викласти на застелене деко, розрівняти та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хв.

Змішати сметану з томатною пастою, додавши трохи солі та спецій. Сир натерти на крупній тертці. Овочі та гриби тоненько порізати.

Дістати основу з духовки, намазати соусом, посипати сиром, викласти овочі та поставити знову в духовку до готовності (орієнтовно 15 хв).

Смачного!

Піца без тіста – склад поживних речовин

Джерело: Таблиця калорійності

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