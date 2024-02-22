Що приготувати сьогодні: Піца без тіста – дуже смачний рецепт

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати досить незвичайний, але не складний рецепт Це піца без тіста. Смачно і апетитно! До того ж корисно, бо багато білка, і досить низькокалорійно – усього 97 калорій в 100 грамах готовох страви.
Піца без тіста – рецепт
Інгредієнти на 3 порції
- Куряче філе 300 г
- Яйце куряче сире – 1 штука
- Помідор – 100 г
- Печериці (шампіньйони) – 50 г
- Сир твердий 30% – 80 г
- Сметана 10% – 30 г
- Томатна паста італійська 30 г
- Цукрова кукурудза консервована 30 г
- Болгарський перець – 30 г
- Сіль кухонна харчова – 3 г
- Італійські або прованські трави – за смаком
Спосіб приготування
- Філе подрібнити в блендері, додати яйце, сіль, перець, трави. Якщо взяти готовий фарш замість філе, то основа може вийти рідкою. В такому випадку додати 2-3 ложки пшеничних висівок, розмішати та залишити на 10 хв, щоб вони увібрали зайву вологу.
- Отримане “тісто” викласти на застелене деко, розрівняти та відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хв.
- Змішати сметану з томатною пастою, додавши трохи солі та спецій. Сир натерти на крупній тертці. Овочі та гриби тоненько порізати.
- Дістати основу з духовки, намазати соусом, посипати сиром, викласти овочі та поставити знову в духовку до готовності (орієнтовно 15 хв).
Смачного!
Піца без тіста – склад поживних речовин
Джерело: Таблиця калорійності
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