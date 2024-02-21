Що приготувати сьогодні: цибульники – старовинна страва, дуже смачна

Що приготувати сьогодні? НСН пропонує спробувати цибульники. Це старовинна, проста, але водночас дуже смачна страва.

Існує легенда, що блюдо виникло у Львові, коли місто було в облозі у ворога. Тоді змушені були їсти тільки цибулю і вигадували з неї різноманітні страви. Раніше готували цибульники зі звичайної цибулі, борошна та яєць. Зараз інколи в начинку додають м’ясний фарш або подрібнені гриби.

Як готувати цибульники, розповіла кулінарка Лілія Цвіт на своєму ютуб-каналі.

Щоб приготувати цибульники, Вам знадобляться наступні інгрідієнти:

Цибуля ріпчаста – 4 шт.

Олія – 4 ст. ложки

Борошно пшеничне – 0,75 стакана

Перець чорний мелений – ¼ ч. ложки

Розпушувач – 1 ч. ложка

Сіль – 1 ч. ложка

Яйця курячі – 3 шт.

Як готувати цибульники: відео

Спочатку чистимо цибулю та нарізаємо півкільцями або дрібніше. Складаємо у миску та солимо, залишаємо на 10 хвилин, щоб цибуля пустила сік. Яйця збиваємо за допомогою віночка. Вливаємо яєчну суміш в цибулю. Добре розмішуємо.

Всипаємо просіяне з розпушувачем борошно. За допомогою лопатки замішуємо тісто.

Розігріваємо сковорідку на середньому вогні та додаємо олію. Викладаємо тісто на сковороду за допомогою ложки. Смажимо на середньому вогні до утворення золотистої скоринки.

Цибульники зі сметаною можна подати як самостійну страву, або – як додаток до перших страв.