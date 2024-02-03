Як приготувати колочену пасулю: за старовинним закарпатським рецептом

Шеф-кухар Енуард Насиров розповів, як приготувати колочену пасулю. Рецепт він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Повідомляє НСН
Колочена пасуля – це старовинна страва закарпатської кухні з квасолі. Вона відмінно зігріє у зимові дні, наситить організм білком, а ще вона бюджетна і підходить для постування.
Як приготувати колочену пасулю: інгредієнти
- 250 г сухої квасолі або 500 г готової
- 2 л + сіль до свого смаку (якщо суха) та 1 л (якщо готова)
- 1 велика цибулина, подрібнити
- 1 велика морквина, натерти або подрібнити
- 4 зубки часнику, подрібнити
- 4 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. борошна
- 2 ч. л. копченої паприки
- По 1/2 ч. л. коріандру та кумину
- 1 ст. л. томатної пасти
- сіль, чорний перець до свого смаку
- зелень
Спосіб приготування
Спочатку суху квасолю треба замочити на ніч. Відправити на вогонь варитись до готовності. Воду від квасолі залишити для приготування.
Потім цибулю і моркву пасерувати на середньому вогні до м’якості. Додати часник, прянощі, томатну пасту, перемішати та готувати ще 1 хвилину. Потім додати борошно, добре перемішати та поступово влити відвар від квасолі (2-3 половники) Варити до загустіння.
Овочі додати в каструлю з квасолею, злегка розім’яти квасолю. Варити на невеликому вогні 5 хвилин. Додати подрібнену зелень, пару зубчиків подрібненого часнику. Страва готова!