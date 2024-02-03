Як приготувати колочену пасулю: за старовинним закарпатським рецептом

Шеф-кухар Енуард Насиров розповів, як приготувати колочену пасулю. Рецепт він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. Повідомляє НСН

Колочена пасуля – це старовинна страва закарпатської кухні з квасолі. Вона відмінно зігріє у зимові дні, наситить організм білком, а ще вона бюджетна і підходить для постування.

Як приготувати колочену пасулю: інгредієнти

250 г сухої квасолі або 500 г готової

2 л + сіль до свого смаку (якщо суха) та 1 л (якщо готова)

1 велика цибулина, подрібнити

1 велика морквина, натерти або подрібнити

4 зубки часнику, подрібнити

4 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. борошна

2 ч. л. копченої паприки

По 1/2 ч. л. коріандру та кумину

1 ст. л. томатної пасти

сіль, чорний перець до свого смаку

зелень

Спосіб приготування

Спочатку суху квасолю треба замочити на ніч. Відправити на вогонь варитись до готовності. Воду від квасолі залишити для приготування.

Потім цибулю і моркву пасерувати на середньому вогні до м’якості. Додати часник, прянощі, томатну пасту, перемішати та готувати ще 1 хвилину. Потім додати борошно, добре перемішати та поступово влити відвар від квасолі (2-3 половники) Варити до загустіння.

Овочі додати в каструлю з квасолею, злегка розім’яти квасолю. Варити на невеликому вогні 5 хвилин. Додати подрібнену зелень, пару зубчиків подрібненого часнику. Страва готова!