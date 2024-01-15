Чотирирічна дівчинка з Чехії підкорила Еверест і встановила світовий рекорд: подробиці

Чотирирічна дівчинка з Чехії підкорила Еверест і встановила світовий рекорд. Вона піднялася на вершину 5300 метрів над рівнем моря без жодної сторонньої допомоги.

Про це пише сайт «Обозреватель».

Підйом на Еверест дівчинка здійснила 7 січня 2024 року. Фотографії маленької альпіністки опублікував її брат в Інстаграм.

Дівчинка Зара встановлювала світовий рекорд разом з батьками і старшим братом. Разом вони досягли базового табору на горі – так званого EBC. Загальна довжина сімейної експедиції до базового табору й назад – близько 270 кілометрів.

«Умови та погода – зимові, з температурами значно нижче нуля. У базовому таборі 1 січня сильний мороз становив від -20 до -25 градусів за Цельсієм. В рамках заходу Зара піднялася на кілька 5000-метрових вершин. Під час шляху не виникло жодних проблем, акліматизація пройшла набагато вище середнього, маленька Зара, завдяки своїй дуже хорошій фізичній формі, навіть обігнала сотні інших треккерів, які, до того ж, в переважній більшості починали сходження з аеропорту в Луклі. Варто підкреслити, що умови в хостелах, так званих лоджах, дуже обмежені, опалення відсутнє, в спальнях іноді було навіть нижче -10 °C», розповів брат дівчинки.

Відомо, що маленька альпіністка росла в складних умовах сільської Малайзії. З пелюшок вона долала велику кількість кілометрів у джунглях. Щодня їй доводилося проходити 5-10 кілометрів із загальним набором висоти на 300-600 метрів. А у 2023 році вона загалом пройшла понад 2200 кілометрів у джунглях.

До того ж Зара загартована. Вона ніколи не купається в теплій воді, тому до випробування холодом вона була більш ніж готова. Щодня дівчинка бігає в екстремальних умовах. Це дозволило їй досягти висот базового табору при оптимальному рівні насичення киснем в крові – не менше 90%.

Чотирирічна дівчинка з Чехії підкорила Еверест: фото