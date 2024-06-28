Сьогодні Кропив’яне заговіння: рецепт козацького борщу з кропиви, який треба було встигнути з’їсти 12 разів

Сьогодні Кропив’яне заговіння. Наші предки в цей день збирали кропиву і готували страви з нею. А ми, відроджуючи українські традиції, хочемо розповісти вам про рецепт козацького борщу з кропиви, який обов’язково треба було встигнути скуштувати 12 разів за сезон.

Кропив’яне заговіння – що це за день

День 28 червня у народі отримав назву Кропив’яне заговіння.

Цього дня за народною традицією заведено збирати кропиву – за старих часів з нею готували борщ, салати, пиріжки. Відвари з кропиви, приготовані 28 червня, можна використовувати як ліки. У народі приписують кропиві й інші властивості – вважається, що якщо покласти її на порозі дому або ж повісити над дверима і вікном, то рослина захистить від усього недоброго.

Кропива в українському борщі у наших предків

В наші дні додавання кропиви у борщ виглядає чимось дуже незвичайним, а для когось і неприйнятним.

А у давні часи це було звичайною справою. Особливо навесні, коли виникав дефіцит вітамінів, а свіжих овочів і фруктів ще мало. Цинга – хвороба, що розвивається при недостатньому надходженні вітаміну С з їжею, тоді була поширеною загрозою.

Тож наші предки спішили підживити свій організм тим, що вже росло на городі чи в полі.

За свідченнями дослідників української кухні, наш улюблений зелений борщ раніше був фактично зільником. Окремого рецепта не було, до борщу кришили всю зелень, яку вдалося зібрати. У пісні дні страву заправляли олією, у скоромні – сметаною.

До каганця потрапляли: молоді паростки лободи, кропиви, снитки, кінського часнику, дикого щавлю, кислиці, левурди (цибуля ведмежа, інша народна назва – черемша), дикі часнички, рідше зелень мишачого горошку, деревію, грициків.

Також вимиту та перебрану зелень споживали в прикуску до хліба, вмочаючи у сіль та олію.

Рецепт козацького борщу з кропиви

Козаки варили дуже смачний борщ з кропивою. Зокрема, козаки, які жили на території сучасної Донецької області в районі Мангуша, що біля Маріуполя (нині це окупована територія).

Рецептом такого козацького борщу поділилися мешканці села Стародубівка.

Вони кажуть, що варіації рецепту існують різні. А найпоширеніший – такий.

М ‘ясо перепілки, дикої качки, або домашньої курки ріжуть на шматочки, обсмажують у власному жиру, обсмажене м’ясо кладуть в казан, заливають холодною водою і варять з нього бульйон.

До нього додають велику цибулину, пізніше картоплю шматочками і одну цілу на «затовчку».

Варять окремо 3-4 курячих яйця, якщо перепелині то 8-10. Ріжуть дрібненько.

Готують окремо кропиву. Якщо ботва молода, ріжуть з ботвою, пізніше варять з самого листя, оббирають, ріжуть дрібненько, кладуть в борщ як звариться картопля.

Варять близько 5-7 хв., додають нарізані яйця, добрячу ложку густої домашньої сметани та зажарку.

На жиру, що залишився після жарки м’яса, смажать цибулю, моркву та додають сік томатів за смаком. Товкуть картоплину, додають піджарку, солять. Борщ готовий.

Зазначається, що козаки вважали: обов’язково за сезон треба було з’їсти 12 таких борщів, бо вони вважалися дуже корисними. Після 11 липня кропива втрачає свої цілющі властивості, і борщ з кропиви вже не варили.

У селі Стародубівка передавали цей рецепт від матері до дочки, готували в родинах як повсякденну корисну їжу.

І це, до речі, ще одне свідчення, що Донеччина – історично українська територія, а не російська.

Спробуйте і ви такий борщ! Смачного.

І трохи про користь кропиви

Кропива – це джерело хлорофілу, вітаміну С, а також комплексу мікроелементів. Містить каротин, кремній, калій, кальцій, залізо, білок, сірку, марганець, молібден, мідь і інші корисні речовини.

Регулярне вживання сприяє очищенню крові, покращує травлення, нормалізує обмін речовин, відновлює клітини.

Дослідження довели користь кропиви для здоров’я серця, судин і кровоносної системи.

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