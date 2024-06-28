28 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 28 червня. День Конституції України. Міжнародний день соціального бізнесу. Православні вшановують пам’ять чудотворної ікони Божої Матері “Троєручиця”. Залишилося 186 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 856 день повномасштабної війни в Україні.

28 червня – яке сьогодні церковне свято

28 червня – день пам’яті ікони Божої Матері “Троєручиця”.

Ікона “Троєручиця” має незвичайну історію. У 716 році на візантійському престолі був імператор Лев Ісавр – затятий іконоборець. За його наказом у християн відбирали і спалювали ікони, а самих вірян убивали.

Під ці гоніння потрапив перший міністр і просвітитель християнства в Сирії Іоанн Дамаскін, який служив у халіфа Дамаського. Щоб усунути Іоана, імператор пішов на хитрість: наказав підробити почерк Іоанна і написати лист, у якому він просить у Візантії допомоги, щоб завоювати Сирію. Коли халіф прочитав цей лист, то велів відрубати праву руку Іоану. Іоан ублагав віддати йому руку, став молитися перед іконою Богоматері і врешті-решт заснув. Коли ж він прокинувся, то його рука була на місці, наче нічого й не сталося. На радощах Іоанн замовив у майстрів руку зі срібла і прикріпив її до ікони. Інша версія каже, що чоловік сам дописав на образі третю руку. Решту життя Іоанн присвятив служінню Богу.

Ікону назвали “Троєручицею” і стали шанувати як чудотворну. Згодом вона опинилася в Хіландарському монастирі на Афоні, а один із її списків перебуває зараз у Спасо-Преображенському соборі в Чернігові.

28 червня в Україні

Щороку 28 червня ми відзначаємо державне свято — День Конституції України.

Конституцією будь-якої країни по-суті є збірка правил, що слугують для визначення її політичного устрою, повноважень керівних інституцій, а також громадянських прав і обов’язків. Часто Конституцію іменують Основним законом, бо вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Для багатьох країн прийняття Конституції пов’язано з революціями чи визвольними війнами, для інших воно стало вирішальним кроком на шляху до суверенітету. Не є виключенням і Україна — нашу Конституцію було прийнято на п’ятому році незалежності. Ця довгоочікувана і визначна для українців подія відбулася 28 червня 1996 року, і відтоді щороку 28 червня ми відзначаємо державне свято — День Конституції України.

Конституція України – визначні дати

1710 – Ухвалення козаками Війська Запорізького Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

1918 – Завдяки Центральній Раді Українська Народна Республіка отримала свою Конституцію.

1992 – Проект Конституції України оприлюднено для всенародного обговорення.

1996, 4 червня – Народні депутати прийняли Конституційний проект в першому читанні.

1996, 28 червня – Прийняття Основного закону Верховною Радою України.

2019 – В Інтернеті з’явилася українська Конституція для дітей у формі коміксів. Ідея належить письменникам — братам Капрановим.

28 червня у світі

Міжнародний день соціального бізнесу

Міжнародний день пірсингу

День молочного шоколаду

Міжнародний день рожевого вина

Іменини 27 червня

Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.

Талісманом людини, народженої 28 червня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, який відомий з давніх часів. В давнину вірили, що нефрит лікує від усіх хвороб.

Традиції, заборони, прикмети 28 червня

У народі день отримав назву Кропив’яне заговіння.

Цього дня за народною традицією заведено збирати кропиву – за старих часів з нею готували борщ, салати, пиріжки. Відвари з кропиви, приготовані 28 червня, можна використовувати як ліки. У народі приписують кропиві й інші властивості – вважається, що якщо покласти її на порозі дому або ж повісити над дверима і вікном, то рослина захистить від усього недоброго.

До ікони “Троєручиця” звертаються з молитвами зцілити хвороби рук, ніг і суглобів, вірять, що молитви до Богородиці біля цього образу допомагають відновити зір. Також просять у Пресвятої здоров’я для близьких, родинного благополуччя та захисту від ворогів. Чудотворний образ покровительствує людям, які займаються рукоділлям, іконописцям і художникам.

За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди в домі буде розлад і сварки. У минулі часи помітили: якщо під час сходу сонця стоїть духота – до негоди.

Ще прикмети 28 червня:

багато шишок на сосні — чекайте на великий урожай ячменю;

дощовий день — до ясної і теплої осені;

чорниця почала дозрівати — пора косити жито;

голки будяка не колються, бо розм’якли — буде дощ;

худоба збилася до купи — чекайте на негоду;

стара кішка активно грається — до дощової погоди.

Що не можна робити 28 червня

Не можна лягати спати надто рано.

Не варто виливати чисту питну воду.

Заборонено лихословити і сваритися.

28 червня в історії

Визначні події

1569 — підписана Люблінська унія, що об’єднала Королівство Польське та Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту. Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Корони Польської.

1635 — на Карибських островах засновано французьку колонію Гваделупа

1644 — актор мандрівної трупи Жан Батист Поклен вперше вийшов на сцену під псевдонімом Мольєр. Своє нове ім’я він згодом прославив як драматург

1651 — почалася битва під Берестечком між козаками Богдана Хмельницького і армією Речі Посполитої короля Яна Казимира

1663 — у Ніжині відбулася козацька «Чорна рада», на якій гетьманом Лівобережної України обрано промосковського Івана Брюховецького

1914 — у Сараєві було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни

1917 — на засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат.

1919 — підписано Версальський договір.

1940 — Румунія передала Бессарабію СРСР після ультиматуму з вимогою передачі, початок радянської анексії Північної Буковини і Бессарабії

1941 — створено перший загін Поліської Січі.

1989 — у Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна — збірна Радянського Союзу зустрілась зі збірною світу.

1992 — «Сигнальщик» став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор.

1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України.

2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.

Народилися 28 червня

1712 — Жан-Жак Руссо, французький письменник, філософ, просвітитель.

1971 — Ілон Маск, інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company.

1979 — Володимир Короленко, український лікар, науковець, державний службовець і громадський діяч, заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, доктор медичних наук.

1980 — Юрій Барабаш, український правник-конституціоналіст, представник Харківської школи конституційного права.

1991 — Артем Пивоваров, український співак, автор пісень, продюсер

2002 — Марта Костюк, українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок.

Померли 28 червня

1672 — Вільгельм III Оранський, король Англії.

1890 — Олександр Литовченко, український історичний живописець.

1911 — Архип Тесленко, український письменник.

1919 — Петро Болбочан, український військовий діяч, полковник Армії УНР. Відомий передусім тим, що 24 квітня 1918 р. кримська група Армії УНР під його командуванням, здійснивши стрімкий марш-кидок з-під Мелітополя, звільнила від більшовиків Сімферополь. 12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Петра Болбочана керівництво УНР звинувачувало у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах воєнного часу. 28 червня 1919 року о 22-й годині Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля с. Балин (нині Дунаєвецький район Хмельницької області). Там же, за пів кілометра від станції, було поховано його тіло.

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