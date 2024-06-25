Коли День Конституції України: дата та історія

Щорічно 28 червня відзначається День Конституції України. До війни цього дня мешканці країни мали офіційно вихідний день. Але з початку повномасштабного вторгнення вихідний скасували.

Нагадують Новини України – НСН.

До 24 лютого 2022 року, якщо державне свято припадало з понеділка по п’ятницю, то цей день вважався державним вихідним. А якщо на суботу чи неділю, тоді українці відпочивали і ще й у понеділок.

Коли День Конституції України

В цьому році День Конституції України припадає на п’ятницю, 28 червня. Для державних установ – це буде звичайний робочий день.

День Конституції України: історія

Першою українською Конституцією вважають Конституцію Пилипа Орлика, яка була ухвалена в 1710 році. Цей документ регулював відносини між гетьманом і запорізькими козаками, відстоюючи інтереси останніх.

Другу Конституцію України ухвалила 1918 року Центральна Рада УНР. Документ розроблявся під керівництвом Михайла Грушевського і проголошував незалежність УНР. На жаль, він не встиг набути чинності через німецьку окупацію України.

Після заснування Радянського Союзу з’явилася Конституція УРСР, яка мала кілька редакцій. А вже після проголошення Незалежності України, 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України.

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