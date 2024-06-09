Неймовірна історія порятунку: Захисника з 5 кульовими пораненнями побратими забрали з поля бою за допомогою дрона і Bradley

Неймовірна історія порятунку сталася на одному з напрямків фронту, де воює 47 окрема механізована бригада. Українському захиснику вдалося вижити з п’ятьма кульовими пораненнями. А побратими змогли забрати його з поля бою за допомогою дрона і Bradley.

Відповідне відео оприлюднили бійці 47 ОМБр, передають Новини України – НСН.

Під час аеророзвідки воїни 47 окремої механізованої бригади побачили в одній із посадок пораненого бійця:

Як вже пізніше ми дізналися, звати його Дмитро. Він не знав, наш це чи ворожий дрон, однак на свій страх і ризик почав чимдуж сигналізувати, що потребує допомоги. Спочатку показував на турнікет та годинник, мовляв, час спливає. Після чого витягнув військовий квиток, доводячи, що він не ворог. Дочекавшись сприятливих умов, медики 47 ОМБр евакуювали Дмитра на американській БМП Bradley

Сам Дмитро розповів про ситуацію, що при виході з позицій вони з побратимами потрапили у засідку. Особисто він отримав 5 кульових поранень і став небоєздатним.

Щоб зберегти своє життя, відповз у безпечну зону, щоб надати собі першу медичну допомогу, але це не вдавалося. Чекав на диво, що мене знайдуть. Диво сталося, мене помітив дрон. До мене наблизився дрон, почав мене роздивлятися. Я знав, що на полі бою і наших, і їхніх багато. Прийшла в голову ідея – я дістав військовий квиток і показував, що я “свій”. Дрон роздивлявся ступінь мого поранення, як я розумів. Через годину приїхав Бредлі та провів евакуацію. Мене забрали з побратимами, надали першу швидку медичну допомогу. Зараз я знаходжуся в госпіталі, лікуюся, – додав Дмитро

Неймовірна історія порятунку: відео

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