Російські війська атакують на кількох напрямках. Яка ситуація 8 червня на фронті і втрати ворога.

Армія РФ атакує на кілько напрямках. На Покровському напрямку одна бригада українських військових стримує три російських.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку доби на фронті вже відбулося 34 бойових зіткнення.

Окупанти атакують у районі Вовчанська на Харківщині.

Напружена ситуація на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбили атаку противника в районі Макіївки. Ще дві – поблизу Греківки й Невського – тривають.

Ситуація на фронті за напрямками

Окупанти намагалися просунутися на Сіверському напрямку – в районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки. Однак, успіху не мали.

Військові РФ штурмують на Краматорському напрямку. На Лиманському – відбувається бій неподалік Тернів.

«На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського», – йдеться у зведенні.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

Російські війська спробували покращити тактичне положення в районі Новопрокопівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися відтіснити наших захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російських

У Сухопутних військах повідомили, що на Покровському напрямку військові 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади росіян.

«Російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв – саме на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території», – зазначили у Сухопутних військах.

8 червня на фронті – на одному з напрямків одна бригада ЗСУ стримує три російських, ворог несе великі втрати

Втрати ворога

Орієнтовні втрати російської армії з 24 лютого 2022 року до ранку 8 червня 2024 року склали (інформація уточнюється, адже підрахунок ускладнює висока інтенсивність боїв):

особовий склад — орієнтовно 517 тисяч 290 осіб (+1210);

танки — 7 тисяч 843 одиниці (+9);

бойові броньовані машини — 15 тисяч 105 одиниць (+9);

артилерійські системи — 13 тисяч 533 одиниці (+36);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 1 тисяча 95 одиниць (+0);

засоби протиповітряної оборони — 834 одиниці (+1);

літаки — 357 одиниць (+0);

гелікоптери — 326 одиниць (+0);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 10 тисяч 945 одиниць (+59);

крилаті ракети — 2 тисячі 277 одиниць (+7);

кораблі/катери — 28 одиниць (+0);

підводні човни – 1 одиниця (+0);

автомобільна техніка й автоцистерни — 18 тисяч 484 одиниці (+68);

спеціальна техніка — 2 тисячі 248 одиниць (+10).

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