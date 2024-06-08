Володимир Путін сформував “теорію перемоги” у війні. На що вона орієнтована розповіли у ISW.

В Інституті вивчення війни пояснили, що вона орієнтована на довготривалу війну на виснаження.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У п’ятницю, 7 червня, Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив про так звану “теорію перемоги”, згідно якої окупанти можуть продовжувати поступовий “повзучий” наступ, щоб вести війну на виснаження.

Російський диктатор стверджує, що РФ не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, бо Росія нібито не шукає швидких шляхів перемоги. Він запевнив росіян, що чергової хвилі мобілізаціїї не буде.

Путін сформував “теорію перемоги” у війні – що вона означає пояснили в ISW

“Теорія перемоги” Путіна базується на тому, що ЗСУ нібито не зможуть звільнити значну територію, а російські війська будуть досягати поступових тактичних успіхів, попри великі втрати.

Оцінка Путіна підкріплюється останніми місяцями затримки західної допомоги. Аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати “повзучі” операції на фронті. Але ця стратегія також спирається на здатність РФ утримувати ініціативу на всій лінії фронту. На думку експертів, українські війська можуть перехопити ініціативу, вирішивши проблеми з людськими ресурсами та зброєю.

“Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження”, – йдеться у звіті..

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