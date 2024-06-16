Трійця це одне з найважливіших церковних свят. Стало відомо, коли українці будуть святкувати трійцю у 2024 році.
Про це розповідають Новини України – НСН.
Трійця 2024 року в Україн – дата святкування
Трійця, П’ятидесятниця або Зелена неділя — особливе свято. Його святкування прив’язане до Великодня. Саме тому дата свята щороку змінюється. Трійця припадає на 50-й день після святкування Світлого Христового Воскресіння.
Великдень 2024 року християни східного обряду святкували 5 травня, відповідно Трійця припадає на 23 червня. Християни західного обряду 2024 року святкують Великдень досить рано — 31 березня, а тому і Трійця у них рання — 19 травня.
Історія свята, що робити на Зелені свята
В Біблії про Трійцю написано так, що Бог є єдністю Отця, Сина і Святого Духа. Саме від цього і походить основна назва свята.
Згідно з церковними переказами, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа перед його учнями з’явився Святий Дух. Апостоли тоді отримали від нього дар зцілення, вивчили всі мови, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу.
В храмах на Трійцю проводять святкові богослужіння і великі вечірні служби. Основні символи свята у християн східного обряду — зелені гілочки берези та інших дерев. Ними традиційно прикрашають будинки і церкви. Згідно з народними повір’ями, ці гілочки допомагають закликати добробут та щастя в дім.
Православні священники на літургії одягають святкові шати зеленого кольору, а католицькі — білого.
Після служби люди йдуть у гості чи збираються у себе вдома, пригощають друзів та родину великим святковим короваєм, накривають пишний стіл.
Трійця 2024 року в Україні – дата святкування за новим календарем, традиції і народні прикмети
Трійця, або Зелені свята
В народі цей день традиційно називають Зеленими святами. Назва походить ще від дохристиянських часів. Тоді наші пращури святкували завершення весняного і початок літнього календарного періоду. А що краще може символізувати життя, ніж зелене листя?
Напередодні Зелених свят, в суботу, ще до сходу сонця, молоді дівчата йшли до лісу і в поле, рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали з липи, берези, дуба, клена гілля, щоб ними замаїти господарство. Зіллям же прикрашали віконниці та ікони в будинку. Не заквітчати оселю вважалося тяжким гріхом.
Якщо листя залишалося зеленим і свіжим до наступного ранку, вважалося, що цього року хвороба та біди оминуть оселю. Неділю Трійці називали П’ятидесятницею, тому що це був саме 50-й день після воскресіння Христа.
Народні прикмети на Трійцю
- Сватання цього дня — на вдалий шлюб: у родини будуть гарні діти, в оселі — гармонія, а в серцях — любов одне до одного.
- Дощить цього дня — буде тепле і гарне літо.
- Після дощу відразу з’явилося сонце — можна чекати на великий урожай.
- Зілля і квіти, які були зібрані цього дня, є сильним оберегом і ліками від усіх хвороб.
- Спека на Зелені свята — все літо буде посушливим.
На Трійцю забороняється грати весілля, адже нічого хорошого не вийде, сім’я швидко розпадеться і буде нещасливою. Також не можна шити, вишивати, працювати в городі. Це велике церковне свято, під час якого потрібно відвідати храм, помолитися і відпочити.
Наступний день після Трійці називали Духів день. Заборонялося все ще виходити в поле і працювати в землі.
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