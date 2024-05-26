Філологиня, гостел, ирод: новий український правопис остаточно набув чинності – 30 головних правил

Новий український правопис остаточно набув чинності. Його було затверджено ще у травні 2019 року, але 5 років українцям давали на адаптацію. І не звертали уваги на невідповідності новим правилам, наприклад, у ЗНО.

А 22 травня 2024 року, після закінчення п’ятирічного перехідного періоду остаточно набув чинності новий український правопис, інформують Новини України – НСН.

Редакторка Ольга Васильєва нагадала 30 основних змін у новому українському правописі.

Новий український правопис – 30 головних правил

У деяких ситуаціях правопис дозволяє паралельне використання двох варіантів написання слів, проте частина норм є однозначними. До таких належать:

1.Латинський корінь -ject- передаємо з «є»: проєкт, проєкція, проєктор (як траєкторія) (§ 126).

2.Пишемо без «й» слова Ісая, Мая, Гоя, Соєр, Хаям, Феєрбах; секвоя, фоє, єті й подібні (§ 126).

3.Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом бліц-, екстра-, максі-, міді-, міні-, преміум-, топ-, флеш-; віце-, екс-; арт-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, економ-, поп-, прес-, смарт- та ін.: бліцновини, мінісукня, преміумклас, флешпам’ять, віцепрезидент, ексміністр; артгалерея, бодибалет, бодіарт, вебсторінка, економклас, етногурт, попмузика, прессекретар, масмедіа, токшоу, смартгодинник, дрескод, топменеджер (але «топ» не поєднується з числівниками) (§ 35).

4.Числівник «пів» з іменниками пишемо окремо: пів року, пів яблука, пів Європи, але півзахисник, півмісяць, півострів (§ 36).

5.За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі: директорка, верстальниця, філологиня, патронеса тощо (§ 32).

6.Священник пишемо з подвоєнням, як письменник (§ 29).

7.Пишемо двотижневий, двоярусний; тривідсотковий, триярусний; чотириактний, чотиримісячний, але двохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, чотирьохмільярдний; двохсотріччя, трьохсотріччя, чотирьохсотріччя (§ 35).

8.Дробові числівники: дві третіх, три четвертих (замість дві треті, три четверті) (§ 107).

9.Російські прізвища, що в мові оригіналу закінчуються на -ой, пишемо з -ий: Донський, Трубецький, Крутий. Але Лев Толстой (§ 144).

10.До мʼякої групи іменників належать імена Ігор, Лазар (Ігоря, Ігорю, Ігорьович; Лазаря, Лазарю, Лазарьович), а також слово хабар (хабаря, а не хабара) (§ 66).

11.У звертаннях форму кличного відмінка набувають обидва слова: па‌не лейтена‌нте, бра‌те Пе‌тре, лі‌карю І‌горю, побрати‌ме Іва‌не (§ 87).

12.Сер, сір, гер у кличному відмінку мають таку саму форму, що й у називному (§ 87).

13.Назви віртуальних (соціальних та ін.) мереж у родовому відмінку мають закінчення -у: інстаграму, телеграму, фейсбуку, ютубу (§ 82).

14.Звук [h] передаємо буквою «г»: госпіс, гостел, Гарвард, Гельсінкі, окрім деяких європейських слів (хо‌бі, хоке‌й, хол, хо‌лдинг) та всіх слів східного походження (брахма‌н, джиха‌д, моджахе‌д, харакі‌рі) (§ 122).

15.Англійське буквосполучення [ck] відтворюємо українською буквою «к» без подвоєння: Ді‌кенс, Те‌керей, Бе‌кі, Бу‌кінгем (§ 128).

16.Німецьке буквосполучення [ei] передаємо як «ай» («яй»): Віттгенштайн, Фляйшер; буквосполучення [eu] – як «ой»: фройляйн, Нойбауер. У давніших запозиченнях німецьке буквосполучення еі передаємо в транслітерованому вигляді через «ей»: крейцер, гросмейстер, Гейне, Лейпциг (§ 136).

17.Сватове, Синельникове відмінюються, як Рівне (Сватового, Синельникового, Рівного), а Косово, Мукачево – як Дубно (Косова, Мукачева, Дубна) (§ 152).

18.У назвах свят та історичних подій з великої пишемо тільки першу літеру (День пам’яті та примирення), а в назвах державних українських свят – усі слова (День Незалежності України) (§ 52).

19.З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит… (§ 60).

20.Ставимо відступи обабіч скісної риски: синтетизм / аналітизм (окрім та/або, і/або, словосполучень (с/г, р/р тощо) та одиниць виміру (км/год)) (§ 165).

Варіативна норма (можна і так, і так):

21.«Ґ», «ґ» на місці «G», «g» у запозичених власних назвах: Ґете і Гете; Ґуллівер і Гуллівер (§ 122). Але пошукова система «Гугл», а не «Ґуґл». Якщо без родового слова — з малої і без лапок: гугл (§ 54).

22.Буквосполучення [th] у словах грецького походження можна передавати літерами «т» і «ф»: етер і ефір, катедра і кафедра, міт і міф, Атени і Афіни (§ 123).

23.У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення [au] можна передавати як «ав» і «ау»: авдиторія і аудиторія, фавна і фауна, павза і пауза, лавреат і лауреат (§ 131).

24.На початку деяких слів можна писати «и»: ирій, ирод, икати, ич (индика немає) (§ 2).

25.У назвах церковних звань, титулів та чинів уживаємо префікси «архи-» та «архі-»: архимандрит і архімандрит, архиєрей і архієрей, архистратиг і архістратиг та ін. (§ 31).

26.У родовому відмінку іменників lll відміни можемо писати закінчення -и та -і: кро‌ви й крові, любо‌ви й любові, о‌сени й осені, со‌ли й солі, Ру‌си‌ й Русі, Білору‌си й Білорусі; гі‌дности й гідності, незале‌жности й незалежності, ра‌дости й радості, сме‌рти й смерті, че‌сти й честі (§ 95).

27.Чоловічі прізвища, що закінчуються на «-ин», «-ін», «-їн», у давальному відмінку мають закінчення «-у» та «-ові»: Яковишину та Яковишинові, Леніну та Ленінові, Ільїну та Ільїнові (§ 83).

28.Прізвища прикметникового походження, що закінчуються на «-ів» («-їв»), «-ов», «-ев» («-єв»), «-ин», «-ін» («-їн»), у кличному відмінку можуть мати закінчення «-е»: Що‌голеве і Щоголів, Глі‌бове і Глібов, Гуля‌єве і Гуляєв, Степани‌шине і Степанишин (§ 87).

29.У звертаннях, що складаються із загальної назви та чоловічого прізвища, у форму кличного відмінка прізвище можна ставити, а можна й не ставити: дру‌же Макси‌менку і друже Максименко, коле‌го Євгенищуку‌ і колего Євгенищук, па‌не Кова‌лю і пане Коваль (§ 87). Але у звертаннях до жінок форму кличного відмінка завжди мають і загальна назва, і прізвище: добродійко Вариводо, пані Гаркуше, поетко Забашто (§ 74).

30.Назви міст у родовому відмінку можуть мати закінчення -у (-ю) та -а (-я): Амстердаму і Амстердама, Лондону і Лондона, Парижу і Парижа, Чорнобилю і Чорнобиля (окрім назв міст із суфіксами -ськ-, -цьк-, -ець-, -ів- (-їв-), -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ач-, -ич-, елементами -бург-, -град- (-город-), -піль- (-поль-), -мир-, -слав-)) (§ 82).

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію правопису, а 30 травня 2019 року цей документ набрав чинності.

Тепер закінчилися пʼять років, відведені на «плавний перехід» до повного впровадження Нового українського правопису. Настав час говорити і писати згідно з новими правилами, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 22 травня 2019 року.

Чинні відтепер норми вважають схожими на правила так званого Харківського правопису (або «скрипниківки»), затвердженого Миколою Скрипником 6 вересня 1928 року у Харкові. Поєднавши правила двох головних писемних традицій України — галицької (західноукраїнської) та наддніпрянської (великоукраїнської), правопис проіснував лише до 1933 року. Радянська влада його таврувала як «націоналістичний», а усі норми максимально русифікували.

Новий український правопис виграв усі судові справи, які проти нього порушували супротивники декомунізації і дерусифікації, а також і деякі прихильники правопису 1993 року. Віднині старі норми вважатимуться нечинними та помилковими.

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