Календар свят на червень 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят на червень 2024 року має декілька важливих дат. Через дію воєнного стану, офіційно додаткових вихідних не буде.
Повідомляє сайт «новини України – НСН», з посиланням на Уніан
У червні 30 календарних днів. З них 20 робочих і 10 вихідних. Також є релігійні та державні свята. Зазвичай, на свято Трійці, День Конституцію українці мали додаткові вихідні. Але через дію воєнного стану, офіційно вони скасовані. Проте у недержавних компаніях додаткові вихідні можуть бути. Це питання особисто вирішує роботодавець.
Календар свят на червень: список
1 червня – День захисту дітей.
2 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості.
4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів.
5 червня – Всесвітній день довкілля.
6 червня – День журналіста.
8 червня – Всесвітній день океанів.
9 червня – Міжнародний день друзів, День працівників легкої промисловості.
12 червня – День працівників фондового ринку.
14 червня – Всесвітній день донора.
16 червня – День медичного працівника.
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
18 червня – День дільничного інспектора поліції.
19 червня – День фермера.
20 червня – Всесвітній день біженців.
22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
23 червня – Трійця, День державної служби ООН, День державної служби України.
25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.
26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.
28 червня – День Конституції України.
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