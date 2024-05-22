Календар свят на червень 2024 року: чи будуть додаткові вихідні

Календар свят на червень 2024 року має декілька важливих дат. Через дію воєнного стану, офіційно додаткових вихідних не буде.

Повідомляє сайт «новини України – НСН», з посиланням на Уніан

У червні 30 календарних днів. З них 20 робочих і 10 вихідних. Також є релігійні та державні свята. Зазвичай, на свято Трійці, День Конституцію українці мали додаткові вихідні. Але через дію воєнного стану, офіційно вони скасовані. Проте у недержавних компаніях додаткові вихідні можуть бути. Це питання особисто вирішує роботодавець.

Календар свят на червень: список

1 червня – День захисту дітей.

2 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості.

4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів.

9 червня – Міжнародний день друзів, День працівників легкої промисловості.

12 червня – День працівників фондового ринку.

14 червня – Всесвітній день донора.

16 червня – День медичного працівника.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня – День дільничного інспектора поліції.

19 червня – День фермера.

20 червня – Всесвітній день біженців.

22 червня – День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

23 червня – Трійця, День державної служби ООН, День державної служби України.

25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України.

26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

28 червня – День Конституції України.

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