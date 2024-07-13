Не знаєте, що приготувати на вечерю? Рекомендуємо перевірений особисто рецепт філе індички в ніжному рожевому соусі. Готується дуже просто, страва виходить по-особливому смачною. Вона цілком підійде не тільки для звичайної вечері, а і для святкового застілля. До того ж всім відомо, наскільки корисне м’ясо індички – в першу чергу, через високий вміст білка і низький рівень жирності.

Отже, тримайте рецепт.

Що приготувати на вечерю? Філе індички в ніжному рожевому соусі

Інгредієнти

Філе індички сире – 700 г,

Сметана – 150 г,

Паста томатна – 70 г,

Цибуля ріпчаста – дві великі голівки,

Олія соняшникова – 4 столові ложки

Мука пшенична – 30 г,

Цукор білий – столова ложка,

Сіль кухонна харчова – за смаком,

Зелень – за смаком,

Часник свіжий – два зубочки,

Вода питна – 300 мл.

Як готувати

Філе індички гарно промити і підсушити, потім порізати брусочками.

На розігріту пательню вилити олію, додати м’ясо, обсмажувати на великому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Поки смажиться м’ясо, підготувати соус, змішавши сметану, томатну пасту, цукор і муку – ретельно все перемішати до однорідної рожевої маси.

Коли м’ясо підрум’яниться, посолити його за смаком, додати соус, гарно перемішати, потім додати воду і тушкувати на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин, періодично перемішуючи.

За три хвилини до завершення тушкування додати подрібнений часник і зелень.

М’ясо виходить ніжним і в той же час пружним – не розвалюється. Має кисло-солодкий смак. Гарно подавати філе індички з рисом, макаронами, картопляним пюре або ж просто зі свіжими овочами.

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