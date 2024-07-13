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Що приготувати на вечерю: філе індички в ніжному рожевому соусі

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Журналіст
Що приготувати на вечерю: філе індички в ніжному рожевому соусі

Не знаєте, що приготувати на вечерю? Рекомендуємо перевірений особисто рецепт філе індички в ніжному рожевому соусі. Готується дуже просто, страва виходить по-особливому смачною. Вона цілком підійде не тільки для звичайної вечері, а і для святкового застілля. До того ж всім відомо, наскільки корисне м’ясо індички – в першу чергу, через високий вміст білка і низький рівень жирності.

Отже, тримайте рецепт.

Що приготувати на вечерю? Філе індички в ніжному рожевому соусі

Інгредієнти

  • Філе індички сире – 700 г,
  • Сметана – 150 г,
  • Паста томатна – 70 г,
  • Цибуля ріпчаста – дві великі голівки,
  • Олія соняшникова – 4 столові ложки
  • Мука пшенична – 30 г,
  • Цукор білий – столова ложка,
  • Сіль кухонна харчова – за смаком,
  • Зелень – за смаком,
  • Часник свіжий – два зубочки,
  • Вода питна – 300 мл.

Як готувати

  • Філе індички гарно промити і підсушити, потім порізати брусочками.

Що приготувати на вечерю

  • На розігріту пательню вилити олію, додати м’ясо, обсмажувати на великому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Що приготувати на вечерю

  • Поки смажиться м’ясо, підготувати соус, змішавши сметану, томатну пасту, цукор і муку – ретельно все перемішати до однорідної рожевої маси.

Що приготувати на вечерю

  • Коли м’ясо підрум’яниться, посолити його за смаком, додати соус, гарно перемішати, потім додати воду і тушкувати на маленькому вогні під кришкою 30 хвилин, періодично перемішуючи.
  • За три хвилини до завершення тушкування додати подрібнений часник і зелень.

Що приготувати на вечерю: філе індички в ніжному рожевому соусі

М’ясо виходить ніжним і в той же час пружним – не розвалюється. Має кисло-солодкий смак. Гарно подавати філе індички з рисом, макаронами, картопляним пюре або ж просто зі свіжими овочами.

Що приготувати на вечерю: філе індички в ніжному рожевому соусі

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