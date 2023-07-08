На жаль, зараз багато українців опинилися в ситуації, коли цілі райони міст, або й деякі населені пункти залишилися без водопостачання. НСН розповідає, що можна приготувати без води.

Що приготувати без води

Якщо ви маєте, приміром, батон і все для піци, сміливо можна приготувати ліниву піцу на батоні. Така піца не лише смачна, а й ситна. Та потрібно також бути обережним, ситна, жирна, гостра їжа викликає почуття спраги.

Також, добре якщо у вас є куплені консерви. На їхній основі можна приготувати багато страв. Наприклад зробити бутерброди з намазкою з консерви та майонезу, салат з плавлених сирків і рибної консерви. Або ж розігріти їжу, що ви готували раніше, а як додаток використати консервоване м’ясо чи рибу.

Хорошим помічником у випадку відсутності води може стати лаваш, у нього ви можете покласти найрізноманітніші начинки й приготувати рулети, як солодкі, так і солоні. У цьому випадку використовуйте продукти, які не потребують миття – плавлені сирки, домашній сир, консерви, варення та джеми.

Добре, коли ви маєте про запас кілька баночок із домашніми запасами. Приміром, можна приготувати чудовий салат з консервованої квасолі, солоних огірків і купленого копченого чи печеного м’яса. До слова, такий салат надасть на довго відчуття ситості, адже містить у собі, як рослинний, так і тваринний білок.

Хорошим варіантом, який вас виручить можуть бути страви приготовані з готового фаршу, котлети, запіканки, пиріжки, у яких тісто зроблено на кефірі чи молоці.

Також можна приготувати смажену картоплю. Попередньо почистити її сухою щіткою, протерти ганчіркою та очистити від шкірки. Або смачну картоплю, запечену в духовці. В “мундирах” або “по-селянськи” (розрізану на частинки, змащену олією і з сумішшю спецій, викладену на деко), так само можна додати нарізані моркву, кабачки, гарбуз, перець, цибулю й часник.

Якщо ви маєте можливість придбати овочі, що продаються у супермаркетах вже помитими то готувати без води можливо, просто очистіть овочі та готуйте за бажаним рецептом.

А що робити з посудом?

Отож, тарілки можна придбати одноразові або загорнути їх при використанні в одноразові пакетики, пакетики зняли – тарілки чисті (можливо не зовсім екологічно, але якщо ситуація критична можна скористатись порадою).

Також, деко на якому запікаєте можна обгорнути фольгою, її після приготування зняти й викинути, а деко залишиться чистим.

Якщо ви вирішите смажити їжу на сковорідці, застеліть її шматком пергаменту хорошої якості, а після приготування зніміть його. Так ваша сковорідка завжди буде чистою, цю пораду можна використовувати кожного разу, коли ви смажите на сковорідці їжу (не лише в ситуації обмежених можливостей). Так ви зекономите не лише воду, а й свій час.

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