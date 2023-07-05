Як помитися без води – виживання в екстремальних умовах

Як стежити за чистотою та не почати неприємно пахнути, коли немає води. Як можна помитися без води.

Блог з виживання Survival Frog дав декілька порад, передає НСН з посиланням на Обозреватель.

Основний підхід полягає в тому, щоби знищити бактерії у тих частинах тіла, де вони почуваються найліпше, наприклад у пахвах та в паху. Саме ці мікроорганізми відповідальні за виникнення неприємного запаху.

Спільна ванна

У давніші часи, навіть ще на початку ХХ століття, було прийнято, щоби вся родина милась в одній ванні гарячої води. За екстремальних обставин можна згадати цей спосіб, нагріти якусь кількість води у чайнику чи каструлі і помитись у ній всім по черзі. Можна поливати себе, стоячи у ванні, а можна вмиватись та омивати найбільш схильні до виділення неприємних запахів частини тіла з глибокої миски за допомогою мочалки та мила.

Вологі серветки

Мами знають, як допомагають у догляді за дитиною спеціальні вологі серветки. Але для екстремальних обставин підійдуть і звичайні. Або навіть саморобні. Для їх виготовлення вам знадобляться:

рулон паперових рушників;

половина чайної ложки засобу для миття посуду чи рідкого мила;

2-3 склянки води;

трохи олії чайного дерева.

Розріжте рулон паперових рушників навпіл і покладіть одну половину в підходящий контейнер. У воду додайте мило і 5-10 крапель олії чайного дерева. Вилийте цю суміш у контейнер із паперовими рушниками та залиште на ніч.

Наступного дня ви зможете витягнути промоклу картонну трубку із центру рулону. Якщо вона все ще надто суха, додайте ще трохи води. Вода з милом, яку вберуть рушники, зітре з тіла забруднення, а олія чайного дерева додасть серветкам антибактеріальні властивості.

Безводні мийні засоби

Дезінфектори для рук, які у багатьох залишились після пандемії, можна використовувати для “миття” разом із мочалкою або паперовим рушником. Також можна знайти безводне “мило”, яке на певний час може замінити собою повноцінний душ.

Дим

Дим має антибактеріальні властивості, тому постояти біля вогнища і потримати біля нього свій одяг може бути корисно.

Відпрацьована вода

Поки ваша вода не забруднена агресивними хімічними речовинами або екскрементами, вона більш-менш придатна для омивання тіла. Дощова вода підходить для душу в найбільш екстремальних умовах.

Грязьові ванни

Недарма птахи посипають себе сухою пилюкою – вона вбирає зайвий жир і навіть допомагає боротись із паразитами. Тому у найбільш відчайдушних ситуаціях замість душу можна обробити себе сухим брудом, постояти так деякий час і начисто зішкребти його зі шкіри.

Так само можна очищувати і волосся. Найбільш ризикові можуть “помити” голову навіть мокрою грязюкою. Це досить специфічний спосіб, коли засіб у вигляді грязюки треба нанести на шкіру голови, дати йому висохнути, а, потім зняти і витрусити залишки. Втім, з волоссям так експериментувати принаймні перший час необов’язково – освіжити зачіску допоможе сухий шампунь, яких на ринку існує цілком пристойний вибір.

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