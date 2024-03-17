Як приготувати вареники з сиром – простий рецепт від Євгена Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати вареники з сиром. Страва виходить буде смачна.

Рецептом він поділився в Інстаграмі, передає НСН.

Для приготування вареників Вам знадобиться:

250 мл води;

500 грам борошна;

сіль;

соняшникова олія;

500 грам сиру;

1 яйце;

Як приготувати вареники з сиром

Прогрійте у сотейнику 250 мл води до появи пари. У миску чи комбайн всипте 500 г борошна, додайте гарячу воду, ½ ч. л. солі та дрібку цукру.

Потім треба додати 4 ст. л. соняшникової олії та замісити тісто. Готове тісто місіть руками, оберніть харчовою плівкою і поставте в холодильник приблизно на півгодини.

Паралельно змішайте 5 ст. л. маку з 1 ст. л. цукру. Перебийте в подрібнювачі, кавомолці чи просто в ступці, щоб мак краще розтерся. Євген Клопотенко рекомендує з’єднати перетертий мак з 500 г сиру. Додайте до начинки 2 столові ложки цукру і вбийте 1 яйце. Не забудьте перетерти начинку виделкою до однорідної консистенції.

Читайте також: Що приготувати сьогодні? Дієтичні оладки яблучно-вівсяні