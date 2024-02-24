Смачна страва з Полісся: як приготувати бульбовники

Бульбовники – це одна з популярних страв українського Полісся. Вона була відома понад 200 років тому.

Про це пишуть на сайті «РБК-Україна», передає НСН.

З часом її рецепт перестали використовувати. Але зараз цю страву почали відроджувати. Класичні бульбовники готуються без начинки. Проте кухарі пропонують додати всередину сир чи гриби.

Для приготування старовинної страви потрібно:

Картопля – 6 шт.

Сметана – 1 ст. ложка

Сир моцарела – 150 г

Паприка мелена – 0,5 ч. ложки

Панірувальні сухарі – 100 г

Сіль – до свого смаку

Перець чорний мелений – до свого смаку

Олія – 300 мл

Як приготувати бульбовники: відео

Помийте три картоплини. Почистьте, наріжте та зваріть їх у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть варену картоплю у пюре.

Сиру картоплю натріть на дрібну тертку, відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.

Сир наріжте невеликими кубиками. З картопляної маси сформуйте круглі коржики, а на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Краї з’єднайте й защипніть, формуючи кульки.

Далі кульки запаніруйте у сухарях. У розігріту олію викладайте кульки та смажте, перевертаючи їх, до золотистого кольору. Слідкуйте, щоб бульбовники рівномірно просмажувалися з усіх боків.