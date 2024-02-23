Що приготувати сьогодні? Дієтичні оладки яблучно-вівсяні

Що приготувати сьогодні? НСН рекомендує спробувати дієтичні оладки яблучно-вівсяні. Вони корисні, готуються з простих і доступних продуктів, мають досить низьку калорійність – 130 калорій у 100 грамах (якщо не використовувати цукор).

Дієтичні оладки яблучно-вівсяні – рецепт

Інгредієнти на 1 порцію

яблука кисло-солодкі – 150 г

вівсяні пластівці – 50 г

яйце куряче сире – 1 штука

молоко 2.5% – 30 г

Кориця мелена – 2 г

Добавка дієтична Солодкий екстракт з листя стевії Stevia+ – 1 г

Ванілін 0.5 г

Розпушувач – 1 г

Спосіб приготування

Покласти в чашу блендера вівсяні пластівці і максимально подрібнити (або взяти вівсяне борошно).

Додати в блендер яблуко, яйце, корицю, ванілін, молоко (звичайне або рослинне), стевію чи цукор за бажанням. Подрібнити до однорідності. За можливості дати 10 хв постояти в холодильнику (не обов’язково).

Викладати по столовій ложці тіста і смажити по 1 хв з кожної сторони на антипригарній сковорідці (під кришкою).

Джерело: Таблиця калорійності

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