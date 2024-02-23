Що приготувати сьогодні? Дієтичні оладки яблучно-вівсяні

Що приготувати сьогодні? НСН рекомендує спробувати дієтичні оладки яблучно-вівсяні. Вони корисні, готуються з простих і доступних продуктів, мають досить низьку калорійність – 130 калорій у 100 грамах (якщо не використовувати цукор).
Дієтичні оладки яблучно-вівсяні – рецепт
Інгредієнти на 1 порцію
- яблука кисло-солодкі – 150 г
- вівсяні пластівці – 50 г
- яйце куряче сире – 1 штука
- молоко 2.5% – 30 г
- Кориця мелена – 2 г
- Добавка дієтична Солодкий екстракт з листя стевії Stevia+ – 1 г
- Ванілін 0.5 г
- Розпушувач – 1 г
Спосіб приготування
- Покласти в чашу блендера вівсяні пластівці і максимально подрібнити (або взяти вівсяне борошно).
- Додати в блендер яблуко, яйце, корицю, ванілін, молоко (звичайне або рослинне), стевію чи цукор за бажанням. Подрібнити до однорідності. За можливості дати 10 хв постояти в холодильнику (не обов’язково).
- Викладати по столовій ложці тіста і смажити по 1 хв з кожної сторони на антипригарній сковорідці (під кришкою).
Джерело: Таблиця калорійності
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