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Що приготувати сьогодні? Дієтичні оладки яблучно-вівсяні

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Що приготувати сьогодні? Дієтичні оладки яблучно-вівсяні

Що приготувати сьогодні? НСН рекомендує спробувати дієтичні оладки яблучно-вівсяні. Вони корисні, готуються з простих і доступних продуктів, мають досить низьку калорійність – 130 калорій у 100 грамах (якщо не використовувати цукор).

Дієтичні оладки яблучно-вівсяні – рецепт

Інгредієнти на 1 порцію

  • яблука кисло-солодкі – 150 г
  • вівсяні пластівці – 50 г
  • яйце куряче сире – 1 штука
  • молоко 2.5% – 30 г
  • Кориця мелена – 2 г
  • Добавка дієтична Солодкий екстракт з листя стевії Stevia+ – 1 г
  • Ванілін 0.5 г
  • Розпушувач – 1 г

Спосіб приготування

Що приготувати сьогодні? Дієтичні оладки яблучно-вівсяні

  • Покласти в чашу блендера вівсяні пластівці і максимально подрібнити (або взяти вівсяне борошно).
  • Додати в блендер яблуко, яйце, корицю, ванілін, молоко (звичайне або рослинне), стевію чи цукор за бажанням. Подрібнити до однорідності. За можливості дати 10 хв постояти в холодильнику (не обов’язково).
  • Викладати по столовій ложці тіста і смажити по 1 хв з кожної сторони на антипригарній сковорідці (під кришкою).

дієтичні оладки

Джерело: Таблиця калорійності

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