Готуємо молозиво у духовці: простий рецепт

Молозиво у духовці можна зробити лише з трьох інгредієнтів. Це давній український десерт.

Про це йдеться на ютуб-каналі «Готуємо з шеф-кухарем», передає НСН

Молозиво готують з молока, надоєного в перші три дні після отелення корови. Якщо немає доступу до такого продукту, візьміть максимально жирне фермерське молоко. Для приготування треба:

яйця курячі – 6 шт.

молоко 3,2% – 1500 мл

цукор – 250 г

За смаком можна ще додати цукор ванільний.

Як зробити молозиво у духовці: відео

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Спочатку до яєць потрібно додати цукор, ванільний цукор та перебити блендером до однорідності. Після цього влити молоко та перебити трохи блендером.

Потім треба все вилити у велику форму та запікати приблизно 50 хвилин за 180°C. В кінці дати охолонути й подавати до столу.

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