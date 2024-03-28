Кабачки зі щавлем: рецепт пісної страви

Кабачки зі щавлем – це рецепт пісної страви. Він може стати у нагоді тим, хто дотримується Великого посту.

Про це пише сайт «Смачно», передає НСН

Для приготування кабачків зі щавлем треба:

кабачки (молоді) – 700 г

томати (некислі) – 250-300 г (2 невеликі шт.)

щавель – 100 г (один пучок)болгарський перець – 200 г

зелена цибуля – один пучок

часник – 1-2 зубчики

рослинна олія – для смаження

цукор – 1 ч. л.

борошно – 3-4 ст. л.

сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Кабачки зі щавлем: спосіб приготування

Спочатку вимийте щавель від бруду. Обріжте стебла та наріжте решту на великі частини. Перець вимийте, видаліть плодоніжку та насіння і наріжте на маленькі кубики. Зелену цибулю помийте, трохи просушіть рушником і подрібніть ножем.

Вимиті томати занурте в окріп на 20 секунд. Обережно витягніть і зніміть шкірку. Після цього наріжте помідори на дрібні кубики. Розігрійте пательню з олією, викладіть цибулю, перець – і тушкуйте 5 хвилин. Додайте помідори, щавель і цукор, перемішайте. Додайте сіль та перець до смаку, накрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні 15 хвилин.

В цей час вимийте кабачки, наріжте їх кружальцями завтовшки 5 мм та обваляйте в підсоленому борошні. Розігрійте іншу пательню з олією та підсмажте кабачки до золотистої скоринки з кожного боку на середньому вогні. Викладіть підсмажені кабачки на таріль з серветкою чи паперовим рушником, щоб забрати зайве масло.

Коли тушковані овочі будуть булькотіти, додайте до них смажені кабачки та розчавлений часник. Перемішайте майже готову страву, накрийте кришкою і тушкуйте ще 3-5 хвилин. Страва готова! Її можна подавати на стіл.

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