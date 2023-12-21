Українська кутя на Святвечір – покроковий рецепт

Різдво – одне з головних християнських свят, яке традиційно відзначають у колі сім’ї. За традицією, ввечері на Різдво на столі повинні стояти 12 страв, однією з яких є кутя. ТСН ділиться класичним варіантом приготування цієї страви – з медом і сухофруктами. Передає НСН.

Українська кутя

Інгредієнти:

пшениця – 150 г

мак – 150 г

родзинки – 100 г

горіхи волоські – 150 г

в’ялена вишня – 100 г

курага – 100 г

мед – 150 г

Приготування:

Пшеницю треба брати спеціальну очищену, світлого кольору і великими зернами. Перед приготуванням її потрібно добре вимити і залити водою на кілька годин (краще на ніч), вона трохи набубнявіє і стане м’якшою. Злийте цю воду і промийте вашу пшеницю кілька разів у проточній воді. Перекладіть пшеницю в каструлю, залийте водою і поставте на вогонь. Варіть на маленькому вогні приблизно 1 годину і не забувайте помішувати. Якщо вода википає – підлийте трохи. Ваша мета – м’які зерна, але щоб зберегли форму. Також важливо, щоб у вареній пшениці залишилося зовсім небагато рідини, щоб ваша кутя не була сухою. Тепер час приготувати мак. Звісно, ви можете перетерти його і в ступці, але простіше це робити за допомогою блендера або кавомолки. Після того, як мак подрібнено, перекладіть його в каструльку, залийте водою так, щоб вона його трохи покрила і варіть на маленькому вогні, поки вода не википить. Дайте маку повністю охолонути. Тепер черга сухофруктів і горіхів. Горіхи трохи подрібніть, для цього покладіть їх у пакет і побийте молотком для відбивання м’яса або качалкою. Якщо волоські горіхи м’які – можна посікти їх ножем. Сухофрукти обов’язково заливаємо окропом на кілька хвилин. Після зливаємо цю воду і промиваємо в проточній. У готову кашу додаємо мак, горіхи, сухофрукти та мед. Кількість меду визначайте за смаком. Ретельно все перемішайте.

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