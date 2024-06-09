Жителі України зіштовхнулися з відключеннями світла. Які треба зробити запаи продуктів на випадок блекауту взимку 2024-2025.
Українці адаптувалися до відключень світла, але ситуація може погіршитися ближче до зими. Які запаси продуктів варто зробити на зиму.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Дивогляд».
Влітку важливим питанням є запаси на зиму.
Перш за все варто звернути увагу на продукти тривалого зберігання, які можна використати для приготування різних страв:
- цукор
- сіль
- сода
- оцет
- борошно
- соняшникова олія
- томатна паста
- крупи
- макарони
- спеції
- сухі дріжджі
- чай
- кава
Які запаси продуктів треба зробити на випадок блекауту взимку 2024-2025: корисні поради
Зробіть запаси готової їжі тривалого зберігання, яка не потребує заморозки:
- хлібці
- сухарі
- печиво в пачках
- сало
- гірчиця/хрін/аджика
- консерви
- мед
- згущене молоко
- цукерки
- цукати
- горіхи та насіння
- каші та супи швидкого приготування
У сезон фруктів і ягід можна їх засушити.
Особливу увагу варто звернути на:
- фрукти (або купіть вже готові сухофрукти)
- овочі
- гриби
- щавель, кріп, петрушку та іншу зелень.
Такожв пригоді може стати консервація::
- джеми та варення
- консервовані овочі (огірки, помідори, баклажани, кабачки, перець, асорті тощо).
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