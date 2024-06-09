Жителі України зіштовхнулися з відключеннями світла. Які треба зробити запаи продуктів на випадок блекауту взимку 2024-2025.

Українці адаптувалися до відключень світла, але ситуація може погіршитися ближче до зими. Які запаси продуктів варто зробити на зиму.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Дивогляд».

Влітку важливим питанням є запаси на зиму.

Перш за все варто звернути увагу на продукти тривалого зберігання, які можна використати для приготування різних страв:

цукор

сіль

сода

оцет

борошно

соняшникова олія

томатна паста

крупи

макарони

спеції

сухі дріжджі

чай

кава

Які запаси продуктів треба зробити на випадок блекауту взимку 2024-2025: корисні поради

Зробіть запаси готової їжі тривалого зберігання, яка не потребує заморозки:

хлібці

сухарі

печиво в пачках

сало

гірчиця/хрін/аджика

консерви

мед

згущене молоко

цукерки

цукати

горіхи та насіння

каші та супи швидкого приготування

У сезон фруктів і ягід можна їх засушити.

Особливу увагу варто звернути на:

фрукти (або купіть вже готові сухофрукти)

овочі

гриби

щавель, кріп, петрушку та іншу зелень.

Такожв пригоді може стати консервація::

джеми та варення

консервовані овочі (огірки, помідори, баклажани, кабачки, перець, асорті тощо).

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