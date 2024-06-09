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Які запаси продуктів треба зробити на випадок блекауту взимку 2024-2025: корисні поради

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Журналіст
Які запаси продуктів треба зробити на випадок блекауту взимку 2024-2025: корисні поради

Жителі України зіштовхнулися з відключеннями світла. Які треба зробити запаи продуктів на випадок блекауту взимку 2024-2025.

Українці адаптувалися до відключень світла, але ситуація може погіршитися ближче до зими. Які запаси продуктів варто зробити на зиму.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на «Дивогляд».

Влітку важливим питанням є запаси на зиму.

Перш за все варто звернути увагу на продукти тривалого зберігання, які можна використати для приготування різних страв:

  • цукор
  • сіль
  • сода
  • оцет
  • борошно
  • соняшникова олія
  • томатна паста
  • крупи
  • макарони
  • спеції
  • сухі дріжджі
  • чай
  • кава

Які запаси продуктів треба зробити на випадок блекауту взимку 2024-2025: корисні поради

Які запаси продуктів треба зробити на випадок блекауту взимку 2024-2025: корисні поради

Зробіть запаси готової їжі тривалого зберігання, яка не потребує заморозки:

  • хлібці
  • сухарі
  • печиво в пачках
  • сало
  • гірчиця/хрін/аджика
  • консерви
  • мед
  • згущене молоко
  • цукерки
  • цукати
  • горіхи та насіння
  • каші та супи швидкого приготування

У сезон фруктів і ягід можна їх засушити.

Особливу увагу варто звернути на:

  • фрукти (або купіть вже готові сухофрукти)
  • овочі
  • гриби
  • щавель, кріп, петрушку та іншу зелень.

Такожв пригоді може стати консервація::

  • джеми та варення
  • консервовані овочі (огірки, помідори, баклажани, кабачки, перець, асорті тощо).

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