НСН розповідає секрет приготування соковитих котлет. Він полягає у тому, щоб замінити яйця іншим інгредієнтом.

Багато хто використовує яйця при приготуванні котлет, але це може зробити м’ясо жорсткішим. Кілька альтернатив яєць, які зроблять ваші котлети ще смачнішими і соковитішими

Тофу

Цей неймовірно корисний веганський сир не лише замінить яйця, але й додасть котлетам особливого смаку та м’якості. Для кращого результату подрібніть тофу до пюреподібного стану, а тоді додайте у фарш для котлет. Одразу після цього можна смажити котлети.

Будуть смачні і соковиті – чим замінити яйця в котлетах

Сир

Для того, щоб зробити котлети пишними, треба додати тертий сир до фаршу, Треба зауважити, що сир солоний, отже солі в котлети треба класти трохи менше. Також для соковитості можна додати трохи молока.

Горохове борошно

Цей продукт – чудовий замінник яєць. Він родить котлети соковитими та ароматними. Треба розвести трохи горохового борошна у воді до густої консистенції та додайте до фаршу.

Не бійтеся експериментувати з різними замінниками яєць, щоб знайти свій ідеальний варіант.

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