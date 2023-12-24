Галицький борщок – оригінальна пісна страва галицької кухні

Галицький борщок – це страва галицької кухні, яку готують без м’яса. Отже, вона підійде тим, хто дотримується посту або практикує вегетаріанство. Це одночасно і перша страва, і напій. Має ніжний солодкуватий смак і приємний блідо-рожевий колір. Ми розкажемо нижче, як готувати такий варіант українського борщу.

Галицький борщок – рецепт приготування

Рецепт розраховано на 4 особи.

Інгредієнти

Для овочевої заправки:

буряк — 130 г (1 шт.),

морква — 45 г (½ шт.),

корінь петрушки — 13 г,

цибуля — 65 г (1 шт.),

стебла селери — 25 г,

томатна паста — 20 г,

вода — 100–200 г,

олія соняшникова — 20 г,

оцет 9 % — 8 г,

цукор — 5 г,

духмяний перець — 0,3 г,

чорний перець горошок — 0,3 г,

лавровий лист — 0,1 г,

вода — 100 г.

Для борошняної запражки:

борошно пшеничне — 15 г,

масло вершкове — 15 г,

олія соняшникова — 5 г.

Для борщока:

вода — 920 г,

сіль — 18 г,

перець чорний мелений — 0,2 г,

сметана 30 % — 150 г.

Приготування

Помити овочі й почистити їх. Буряк і моркву натерти на буряковій тертці. Корінь петрушки нарізати брусочками, цибулю — соломкою, стебла селери — півкільцями. Усі овочі перекласти в каструлю чи глибоку сковорідку, додати воду, томатну пасту, олію, прянощі та спеції. Тушкувати під кришкою на помірному вогні до готовності.

Приготувати борошняну запражку. На суміші вершкового масла й олії у каструлі з товстим денцем спряжити борошно до жовтуватого кольору.

У 80 г гарячої води ввести потроху борошняну запражку, розмішати віничком до розчинення грудочок. Решту води закип’ятити, ввести в неї борошняну запражку, помішуючи віничком. Запражка має розійтись у воді рівномірно, без грудочок. Додати сметану й довести до кипіння, прокип’ятити протягом 5 хв на помірному вогні, щоб заварилося борошно і вийшла маса однорідної консистенції. У гарячу сметанну суміш ввести тушковані овочі. Довести до кипіння, але не кип’ятити! Відставити каструлю настоятися 30 хв. Процідити, додати сіль і перець. Прокип’ятити на помірному вогні протягом 1 хв, весь час помішуючи. У разі сильного і тривалого кип’ятіння борщик утратить колір. Охолодити.

До борщоку можна додати дрібно посічені часник і зелень.

Традиційно борщок подається в горнятках з налисниками або млинцями, пиріжками, солоною випічкою, яворівським пирогом.

Рецепт взяли ТУТ.

Фото НСН.

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