Стало відомо, коли треба сіяти розсаду на помідори у 2024 році. Розсада вважається не примхливою, але має деякі нюанси вирощування.

Про це йдеться на сайті «Уніан», передає НСН.

Урожай помідорів починається з вирощування розсади. У процесі вирощування помідорів також є важливим полив, підживлення, пасинкування й не тільки.

Сіяти томати на розсаду потрібно залежно від клімату. У південних регіонах це можна робити раніше, у північних, навпаки – пізніше. Усереднені терміни – починаючи з середини лютого і до середини березня.

В окремих випадках орієнтуються на сорт помідорів й терміни дозрівання:

для ранніх і ультраранніх помідорів – це 80-105 днів;

для середньостиглих – 110-120 днів;

для пізніх сортів – 125-140 днів.

Чим довший термін дозрівання, тим раніше томати потрібно сіяти, щоб вони встигли дозріти. Плюс також у терміни потрібно врахувати, що після посіву сходи проростатимуть близько тижня, а після пересадки їм потрібно буде близько 5 днів, щоб адаптуватися.

Краще визначати час, коли потрібно сіяти помідори на розсаду, від того – моменту, коли ви будете висаджувати їх на грядку. Як правило розсаду висаджують у грунт, коли відійдуть поворотні заморозки. Орієнтуючись на дату пересадки, потрібно відрахувати назад приблизно 60 днів (це час, коли сіянці будуть рости) і додати один тиждень (коли насіння буде проростати).

Коли треба сіяти розсаду на помідори

Загалом, посадка помідорів на розсаду – справа нескладна, але має декілька моментів. Пророщувати насіння перед тим як садити помідори на розсаду, не потрібно – воно невибагливе. Потім:

підготуйте ємності – наприклад, пластикові стаканчики або горщики (об’єм 200 мл), на денці зробіть дренажні отвори;

наповніть ємності ґрунтом – трохи більше, ніж наполовину;

насінину покладіть по центру, злегка втисніть;

присипте шаром ґрунту – близько 0,5 см.

Полийте посіви водою зі шприца (пульверизатора) і затягніть ємності зверху харчовою плівкою – таким чином ви створите насінню тепличні умови, і воно швидше проросте. Стояти посіви мають у теплому місці (температура близько 25 градусів).