До Великодня залишилося менше місяця. В цей період варто посадити 15 рослин.

Про це пише сайт «РБК-Україна», передає НСН.

У квітні треба висаджувати кущі, аби вони встигли адаптуватися на новому місті до осені. Також вже можна висаджувати малину, смородину, аґрус й порічки.

Для посадки досвідчені садівники радять використовувати однорічні саджанці. Але треба не забувати їх поливати.

У квітні вже можна сіяти горох. А в кінці місяця чи на початку травня моркву. Тому що для успішного проростання потрібна температура не нижче 15 градусів тепла. Якщо у квітні посадити кабачки, гарбузи і патисони, то вони добре приживуться.

Які рослини варто посадити до Великодня

У квітні рекомендують розпочати висаджування у грунт салату, зелені та редиски. Якщо ви маєте розсаду, то вона повинна бути пересаджена у грунт. Також можна сіяти насіння томатів. Але їх треба накрити плівкою. У теплі дні плівку можна знімати, а в травні взагалі прибрати.

У другій половині місяця можна висадження розсади брюссельської, пекінської, білоголової та цвітної капусти. У випадку похолодання її можна накрити плівкою. Вже можна починати садити картоплю.

У квітні вже можна висаджувати квіти іриси, півонії та хризантеми, чорнобривці та ротики.

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