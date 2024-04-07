Квітень – традиційно місяць дачно-польових робіт. Розповідаємо, що робити на городі та в саду у квітні

З настанням тепла у квітні дачники відкривають сезон робіт на городі. Які роботи можна проводити у квітні на городі розповідає НСН.

Можна скласти план робіт, щоб мати чітке розуміння про те, які роботи проводять на городі у квітні.

Підготовка ділянки

Щоб підготувати ділянку для весняних робіт, необхідно:

Підготувати та обробити ділянку під майбутні посіви, видалити з території все сміття, листя, рослинні залишки.

Провести профілактику від хвороб та шкідників. Якщо є теплиці та парники, то обробити їх бордоською рідиною, щоб запобігти грибковим захворюванням.

Перекопати ґрунт, внести добрива, ґрунт у пристовбурних ділянках дерев і кущів розпушити. Перекопувати ґрунт, вносити добрива можна коли нічна температура підніметься вище 0 градусів.

Що робити на городі та в саду у квітні – корисні поради

Обрізання та щеплення дерев, кущів у квітні

Обрізати та щеплювати дерева та кущі можна за умови, якщо нічна температура вища за 0 °C, а середньоденна становить + 5 °C. Закінчити роботи з обрізки та щеплення дерев потрібно до появи пуп’янків. Спочатку обрізають морозостійкі дерева, потім кущі та, найпізніше – теплолюбні рослини. Бажано обробити пошкоджені ділянки рослин п’ятипроцентним мідним купоросом. Видалити пошкоджені шкідниками, слабкі гілки, а також ті гілки, які старші 4 років.

Посадка кущів у квітні

Саджанці кущів добре приймаються у квітні. До осені вони мають час, щоб адаптуватися на місці посадження. Найкраще для посадки брати однорічні чи дворічні саджанці. Після висадки саджанці потрібно добре полити та мульчувати. Для квітневого пересадження добре підійдуть малина, аґрус, смородина та порічки. Саме у квітні є потрібна прохолода, що втримає у саджанцях необхідну вологу та утримує рослину від прискореного зростання.

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