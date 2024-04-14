Весна це найкращий час для пересадження рослин. Тому якщо ви хочете щось пересадити саме час зробити це

Як пересадити росили, щоб не нашкодити їм розповідає НСН.

За можливості треба добре полити рослину за день до її переміщення і видалити всі бур’яни, що ростуть поруч із нею.

Варто заздалегідь викопати нову яму. Це допоможе скоротити час, протягом якого щойно викопана рослина буде поза землею. Тільки після цього треба почати викопувати рослину, яку збираєтеся пересадити.

Як правильно пересаджувати рослини – корисні поради

Чим більше коренів ви викопаєте разом із рослиною і чим менше пошкоджень буде їм завдано, тим легше рослина відновиться на новому місці.

Під час пересадження треба тримати рослину за стебло, помістити її у викопану ямку та відрегулювати глибину, якщо це необхідно.

Потім засипте ямку з новою рослиною землею, поки ґрунт навколо не вирівняється із, яка поряд.

Полийте вашу рослину і засипте посадку невеликим шаром мульчі, яка збереже вологу.

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