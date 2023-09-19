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Чим полити яблуню восени, щоб її не знищили шкідники

Журналіст
Чим полити яблуню, щоб взимку її не знищили шкідники
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Удобрювати фруктові дерева потрібно не лише в сезон, а й готувати рослини до зими. Досвідчені городники розповіли, чим полити яблуню, щоби взимку її не знищили шкідники, а в новому сезоні вона дала багатий урожай

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Чим полити яблуню восени від шкідників?

Чим полити яблуню, щоб взимку її не знищили шкідники

До настання морозів ще далеко, а отже шкідники ще активнічають у землі та під корою. Для захисту фруктового саду рекомендується обробити рослини після збирання врожаю.

Для цього потрібно змішати 1% залізний або мідний купорос з 5% розчином сечовини, 3% бордоською рідиною та 500 г кабаміду на 10 літрів води.

Обробляти дерева потрібно до настання заморозків, але після того як опаде листя, в сухий безвітряний день.

Чим полити яблуню до настання зими для врожаю?

Для того, щоб дерева не втратили всіх корисних речовин, їх можна підгодувати розчином. Для цього на 10 л води потрібно змішати 30 г сірчанокислого калію або 15 г монофосфату калію.

Таким добривом можна поливати яблуні та груші. Також кожні три роки рекомендується удобрювати ґрунт подвійним суперфосфатом – 30 г на квадратний метр.

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