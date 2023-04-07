Синоптики попередили українців про зміну погоди і закликали не лякатись

Синоптики попередили українців про зміну погоди. Після суттєвого похолодання і квітневих снігопадів, що мали місце у низці регіонів, до нас нарешті прийде справжня весна. А разом з теплом прийдуть грози.

Українців попередили, що незабаром активізуються грози, тому люди можуть чути грім і бачити спалахи. Про це у Фейсбуці повідомив Укргідрометцентр, передає НСН

“Друзі, звертаємо вашу увагу! Температура повітря починає підвищуватися, тому поступово вже активізуються небезпечні явища теплого періоду”, — ідеться в повідомленні

Синоптики опублікували відео грози у Харкові 7 квітня, та нагадали українцям, як вона «виглядає», щоб люди не переплутали звуки грому та спалахи блискавки у небі з ворожими обстрілами.

Відео грози у Харкові 7 квітня

Зазначимо, що у суботу, 8 квітня, в Україні очікується від 1° морозу вночі до 15° тепла вдень, подекуди невеликий дощ та грози. Зокрема, вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями туман; вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

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