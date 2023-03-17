Коли в Україну прийде справжня весна – прогноз погоди

Цими вихідними у деяких регіонах повітря прогріється до +15°С, а вже з понеділка потеплішає по всій країні

Невеликі дощі пройдуть лише на сході країни у неділю. Однак уночі стовпчики термометрів подекуди опустяться нижче нуля.

Про це розповідає НСН

Так, у суботу, 18 березня, на більшій частині України очікується мінлива хмарність, на заході країни день буде сонячним. Опадів не передбачається. На заході, південному заході, південному сході та півдні країни повітря прогріється до +9…+12 °С, у північних, центральних та східних регіонах — до +7…+9 °С.

Уночі на заході можливі морози до -5 °С, у північних областях, а також на Харківщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині буде близько 0 °С. На півдні, у Запорізькій, Одеській, Донецькій та Луганській областях уночі обійдеться без морозів – до +2…+5 °С.

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Кінець тижня буде теплим та безхмарним у більшості регіонів. У неділю невеликий дощ пройде лише на Донеччині, Луганщині та Харківщині. На заході країни стовпчики термометрів покажуть близько +15 °С, на півдні та в центрі – +10…+12 °С, у східних та північних областях – +6…+9 °С.

Уночі на більшій частині країни очікується близько 0 °С. На півдні, у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде тепліше – до +4 °С. А найхолоднішими ночі будуть на Буковині, Чернігівщині та Сумщині – до -3 °С.

Наступний тиждень розпочнеться з невеликої хмарності без опадів, лише на заході країни пройдуть невеликі дощі. Погода у понеділок буде теплою по всій Україні. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях термометри покажуть +9…+11 °С, у решті регіонів буде ще тепліше – +12…+14 °С. Однак вечори та ночі все ще будуть прохолодними – лише +2…+4 °С.

Джерело

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