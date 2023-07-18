Страшна гроза у Львові: відео моменту влучання блискавки у трансформатори і наслідки негоди

Страшна гроза у Львові увечері 17 липня налякала мешканців. На щастя, обійшлося без жертв, але негода накоїла немало біди, передає НСН. Через влучання блискавки у трансформатори виникли проблеми зі світлом. Крім того, потужна злива призвела до підтоплення міста і його околиць.

Про те, що сталося влучання блискавки у трансформатори, повідомив учора міський голова Львову Садовий.

Потрапляння блискавки у будинок НЕ було. Є повідомлення про влучання у 2 трансформатори. Можуть бути перебої з електрикою. Аварійні бригади працюють! – написав він

А у мережі оприлюднили відео моменту влучання блискавки.

Внаслідок негоди стався розлив колектора на вул.Торф’яній у Львові, відбулось підтоплення, деякі будинки мають перебої з електропостачанням.

Вулиці Львова увечері 17 липня нагадували річки.

Страшна гроза у Львові і області: наслідки станом на ранок

Станом на ранок 18 липня без електропостачання залишаються 57 населених пунктів Львівщини, з них 16 повністю та 41 частково. Найбільше – на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках.

Відновлюють живлення 22 бригади «Львівобленерго» – 94 особи та 33 одиниці техніки.

Ускладнень на дорогах немає.

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