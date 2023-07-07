Під час ракетної атаки загинули двоє працівників «Львівобленерго»

Двоє працівників «Львівобленерго» загинули через вчорашній ворожий обстріл Львова, повідомляє НСН, посилаючись на колег загиблих.

Внаслідок ракетного удару на вулиці Стрийській у Львові загинули двоє працівників Львівських міських електромереж ПрАТ «Львівобленерго» — Ольга Дудка та Валерій Рябцев.

Ольга Романівна Дудка народилася 1 грудня 1957 року. Працювала контролером Личаківської групи ВРПС ЛМЕМ з грудня 2000 року до завершення 2018 року, після чого вийшла на пенсію.

Валерій Анатолійович Рябцев народився 20 лютого 1956 року. Від січня 2008 року до 22 лютого 2016 року працював електромонтером виробничої лабораторії ЛМЕМ.

Вночі 6 липня 2023 року ракета окупантів позбавила їх життя разом із іншими мешканцями будинку на вулиці Стрийській у Львові.

Валерій Рябцев загинув разом із своєю дружиною Ольгою.

Колектив «Львівобленерго» висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам загиблих, – йдеться у повідомленні

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