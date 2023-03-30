З’явився прогноз погоди на квітень – чого чекати українцям на початку місяця

Синоптики дали прогноз погоди на квітень. Фахівці попередили, що початок місяця здивує неприємними сюрпризами.

НСН розповідає, чого чекати у квітні.

Згідно із прогнозом на сайті Meteoprog, початок квітня принесе дощову погоду у більшості областей України. При цьому температура очікується на досить високих показниках, перевищуючи норму на 2 – 4 °С. Відчутно теплішими стануть ночі.

Згідно з даними УНІАН, 1 квітня в Україні буде похмуро. Практично по всій країні пройдуть дощі та зливи. Суха погода збережеться лише в Криму та у більшості східних областей.

На заході та місцями на півночі потеплішає до +9°…+12°, трохи прохолодніше буде на півдні й місцями в центральній частині, +7°…+11°, а в більшості областей на Лівобережжі стовпчики термометрів покажуть +5°…+8°.

У неділю, 2 квітня, дощів в Україні стане ще більше – опади доберуться до Криму та східної частини країни, лише на крайньому сході збережеться суха погода.

На заході похолоднішає до +6°…+9°, на півночі буде трохи тепліше, +7°…+11°. У центральних областях стовпчики термометрів покажуть від +7° до +12°. На півдні та сході буде близько +10°…+12° і лише в Криму потеплішає до +15°.

У понеділок, 3 квітня, дощі почнуть залишати територію України. Опади ослабнуть і залишаться лише в центральній та північно-східній частині країни.

На південному сході потеплішає до +10°…+14°, на півночі і в центральній частині України буде свіжіше, +4°…+8°, а на заході похолоднішає до +2°…+5°.

Погода у квітні-2023

Укргідрометцентр прогнозує, що квітень 2023 року в Україні буде теплішим за норму. За прогнозами синоптиків, середня місячна температура передбачається від 9 до 13° тепла (в Карпатах 7-8°), що на 1-1,5° (в Карпатському регіоні на 2°) вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

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