Став відомий місячний календар на квітень. З давніх-давен його використовували для визначення вдалих і невдалих справ. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

В цьому році квітень стане незвичайним місяцем. Очікується перше сонячне затемнення і два періоди Місяця, що зростає. А ще наприкінці квітня на нас знову чекає період ретроградного Меркурія.

Місячний календар на квітень: Фази Місяця

Місяць, що зростає – з 1 по 5 квітня, з 21 по 30 квітня

Повня – 6 квітня о 06:34 за київським часом

Місяць, що спадає – з 7 по 19 квітня

Молодик – 20 квітня о 06:12 за київським часом

Сонячне затемнення – 20 квітня о 06:17 за київським часом

Найвдаліші дні у квітні 2023 року

Сприятливі дні: 10, 11, 26, 27 квітня

Місячний календар на квітень: які дні будуть сприятливими

Вдалі дні для подорожей: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 11, 22, 24, 27, 28, 29 квітня Вдалі дні для походу до перукарні: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 22, 24, 28, 29 квітня Для важливих справ у бізнесі та роботі: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 24, 25, 27, 29, 30 квітня Для походу до стоматолога: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 22, 29, 30 квітня Для заручин, укладення шлюбу, весілля: 2, 14, 25, 26, 30 квітня Нові справи можна розпочинати: 3, 4, 25, 26, 27, 30 квітня Енергетично сильні дні: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 30 квітня Для великих покупок: 1, 2, 4, 20, 22, 24, 27, 30

Місячний календар на квітень: небезпечні дні

Найневдалішими днями стануть: 9, 16, 19, 23 квітня. Також варто бути максимально обережними в Повний місяць 6 квітня, а ще в день початку руху ретроградного Меркурія 21 квітня. Не варто планувати важливих справ, заходів, змін у житті на день сонячного затемнення 20 квітня.

Найскладніші та найважливіші справи у квітні варто провести до 21 квітня. Потім розпочнеться період ретроградного Меркурія, який триватиме до 15 травня.

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