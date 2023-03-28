У Чернівцях оселилася зграя африканських зелених папуг (відео)

У Чернівцях на деревах помітили зграю африканських зелених папуг. Їх там більше десятка.

Як передає НСН, про це повідомила Тетяна Гаврилова у Facebook.

“Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка)) Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, раніше тільки читала, що півтора року тому у Чернівцях розплодилися зелені папуги, і їх бачать люди на деревах з десяток і більше. Почала вивчати питання, і це дивовижно. Виявляється, що це не поодинокий випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені”, написала вона.

Також жінка публікує і фото птахів.

Це “папуги крамера”, інвазивний вид. Витримують холод до мінус 20 градусів морозу. Вони все їдять.

“Бачила, що їдять насіння на деревах, переважно сидять на великих платанах (дерева), залітають в дупла”, зазначила Тетяна Гарилова.

Раніше чернівчанин Сергій Гринюк оприлюднив фото, де на деревах сиділа зграя папуг, пише “Молодий буковинець”. Люди розповіли, що тут папуги з’явилися ще влітку.

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