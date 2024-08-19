П’яний священник врізався в стовп та побив патрульну – треш на Буковині

На Буковині п’яний священник врізався в стовп, перебуваючи за кермом вантажівки. А потім побив патрульну та намагався відібрати у неї вогнепальну зброю. Результат алкотестеру «Драгер» показав 1,94 проміле, що в 10 разів вище норми.

Про це повідомляє поліція у Чернівецькій області, передають «Новини України – НСН».

П’яний священник влаштував ДТП

Поліцейські Буковини затримали нетверезого чоловіка, який вчинив ДТП та чинив опір правоохоронцям.

Порушником-керманичем вантажівки виявився священнослужитель. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів.

18 серпня в адміністративних межах с. Мольниця після скоєння ДТП — зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі.

Отримавши повідомлення про правопорушення для розшуку транспортного засобу та встановлення особи водія було орієнтовно наряди поліції Чернівецької області.

Патрульні поліцейські спільно із співробітниками відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції на одному із автошляхів області зупинили розшукувану вантажівку КАМАЗ.

Під час спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру «Драгер» показав 1,94 проміле.

У подальшому під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці не допустили заволодіння зброєю та затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Відносно кермувальника складено адміністративний протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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